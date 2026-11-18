Левски ще проведе при закрити врати тренировките си на 18 и 19 ноември преди домакинството срещу Локомотив София. Заниманията започват в 11:00 часа и ще се състоят на стадион „Георги Аспарухов“.

От клуба уточниха:

„Заниманията ще бъдат закрити за привърженици и представители на медиите.“

Така футболистите продължават подготовката си без достъп на публика и журналисти до тренировъчния процес.

Левски приема Локомотив София на 22 ноември, неделя, от 15:30 часа в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се излъчва по DIEMA SPORT.