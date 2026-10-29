Бернардо Силва обвини Ламин Ямал в провокации по време на Ел Класико

Бернардо Силва се намеси в разгорещен момент от Ел Класико, за да защити съотборника си Марк Кукурея след поредица от сблъсъци между защитника на Реал Мадрид и Ламин Ямал. „Белите“ спечелиха с 2:1 гостуването си на Барселона на 25 октомври, а поведението на младия испанец предизвика реакция от португалския национал.

Според португалското издание “A Bola”, цитирано и от “Diario Sport”, камерите на съдията са уловили как Бернардо Силва се обръща към арбитъра по време на един от епизодите между двамата футболисти.

„Няма нищо! Той продължава да го провокира, провокира го!“, извикал халфът, визирайки действията на Ямал срещу Кукурея. Силва останал на страната на съотборника си в момент, когато напрежението на терена се покачвало.

Кукурея имаше важна роля в опитите на Реал да ограничи влиянието на Ямал по десния фланг на атаката на Барселона. Двубоят беше изпълнен с остри единоборства и емоции, а победата позволи на мадридчани да намалят изоставането си от каталунците в класирането.

Реал Мадрид стигна до успеха с 2:1 след два гола на Килиан Мбапе, а за Барселона се разписа Рафиня. Така тимът на Жозе Моуриньо прекъсна победната серия на големия си съперник и съкрати разликата между двата отбора на три точки.