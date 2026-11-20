Манчестър Юнайтед не възнамерява да предприема съдебни действия срещу оператора на дрона, заснел първата тренировка на новия мениджър Маурисио Почетино. Клубът обаче предупреждава, че при бъдещи подобни случаи може да последват значителни правни и финансови последици, съобщи Sky Sports News.

Около 12-минутен запис от заниманието в тренировъчната база в Карингтън беше публикуван в YouTube канала CC Overview. Видеото показва Почетино и футболистите на Манчестър Юнайтед по време на тактически упражнения, като играчите са били разделени на три групи. Тренировката е била закрита за медиите.

Операторът, който се представя само с първото си име Колин, свали записа и публикува извинение. Той определи случилото се като „напълно грешна преценка“.

„Целта ми беше да заснема Маурисио Почетино с екипа на Юнайтед, за да го видят феновете за първи път. Напълно разбирам, че това не беше етично. Искам да се извиня на Манчестър Юнайтед, на Маурисио Почетино и на играчите за действията си“, заяви Колин.

Той допълни, че погрешно е предположил, че в началото на сесията няма да се провежда съществена работа и че ще бъде заснето само безобидно разгряване. Колин заяви още, че е смятал тренировката за достъпна за различни медии. По думите му полетът е бил законен според правилата за използване на дронове.

„Искам също да подчертая, че Ливърпул или който и да е друг футболен клуб не са участвали в решението ми да заснема тренировката“, каза операторът. Видеото е било свалено от неговия канал без контакт от страна на Манчестър Юнайтед, съобщи Sky Sports News.

Въпреки премахването на оригиналната публикация, кадрите са били препубликувани в социалните мрежи. Според Sky Sports News те са събрали над осем милиона гледания в публикации в X, а други канали в YouTube са качили копия, които също са привлекли стотици хиляди гледания.

Около тренировъчната база на Юнайтед има знаци, че използването на дронове е строго забранено и нарушителите могат да бъдат предадени на прокуратурата и да станат обект на граждански иск. Клубен източник, цитиран от Ройтерс, е заявил, че не е имало пробив в сигурността на Карингтън. Според същия източник все още не е ясно дали са били нарушени правилата за дронове, но клубът смята, че са били нарушени други законови разпоредби.

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола също коментира случая. „Въпросът не е в предимството, а във факта, че има причина да тренираме при закрити врата и някои неща трябва да се уважават“, заяви той.

Манчестър Юнайтед гостува на Ливърпул на „Анфийлд“ в неделя, 22 ноември. Двубоят ще бъде първият мач на Почетино начело на „червените дяволи“.