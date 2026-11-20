Татяна Генрих започна професионалната си боксова кариера с победа. Бившата Мис Германия за 2022 г. надделя над унгарката Андреа Хайнал с единодушно съдийско решение след четири рунда на галавечер в Магдебург.

И тримата съдии дадоха по 40:36 в полза на 33-годишната Генрих, която се състезава в атомна категория – най-леката при жените. Още в първия рунд германката разби носа на съперничката си, но не успя да стигне до нокаут.

Завръщане след 15 години

За Генрих двубоят беше първи професионален мач след 15-годишно отсъствие от ринга. С бокс тя започва да се занимава още като дете и прекарва около десет години в спорта. В юношеските категории няколко пъти печели титлата на германската провинция Саксония-Анхалт.

Тя прекратява състезателната си кариера на 18 години, за да се посвети на модата. През 2022 г. печели титлата „Мис Германия“, а по-късно развива собствена модна агенция. В нея са представени около 80 модела.

Тренировки с Дирк Дземски

Подготовката за професионалния дебют е проведена под ръководството на Дирк Дземски, бивш световен шампион и треньор на редица известни боксьори. Заради ангажиментите си в модната индустрия Генрих е съчетавала тренировките с управлението на агенцията.

„Дирк прояви много търпение към мен. Имахме тежка седмица със спаринги и изпитвах много болка, но не бих заменила този опит за нищо“, каза Генрих преди мача.

След победата тя призна, че е била подготвена физически, но е изпитала затруднения заради кръвта от носа на Хайнал. „Бях много добре подготвена и запазих много сили за точния момент, но после се ядосах, че не нанесох още удари. Заради кръвта някак не успях“, заяви германката.

Амбиция за световна титла

Генрих не крие, че целта ѝ е да стигне до световна титла. Преди дебюта тя заяви, че още като малко момиче е мечтаела да стане световна шампионка. След първия си професионален успех промоутърът Уลф Щайнфорт обяви, че тя ще бъде развивана постепенно.

„Облекчена съм, че първата стъпка е направена“, каза Генрих след мача. Следващият ѝ двубой все още не е обявен официално.