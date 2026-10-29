Бивш защитник на Барселона разкри за четири години депресия след края на кариерата си

Бившият защитник на Барселона и френския национален отбор Жереми Матийо разкри, че е страдал от депресия в продължение на четири години след принудителното прекратяване на футболната си кариера. В интервю за френското списание “So Foot” той разказа за трудния период, започнал след тежка контузия, която сложила край на професионалния му път през 2020 г.

„Нещата се усложниха след контузията ми в Спортинг. Прекратих кариерата си през 2020 г. след скъсване на кръстни връзки. Всичко приключи внезапно“, сподели Матийо. По думите му на 36-годишна възраст той се оказал контузен и неспособен да води обичайния си живот, без да има време да се подготви за това, което го очаква след футбола.

„Изпаднах в депресия. Няма смисъл да го крия“, призна бившият защитник. Той обясни, че в продължение на четири години е преживявал случилото се, чувствал се е напълно изгубен и не е знаел как да продължи напред. Въпреки трудностите обаче не се осмелил да потърси помощ от друг човек.

Матийо описва ежедневието си през този период като затворен кръг. Прекарвал почти цялото си време у дома, седнал на дивана пред телевизора и телефона си. Излизал рядко и за кратко, а дори футболът, който дълги години бил център на живота му, постепенно загубил привлекателността си.

„Стоях си вкъщи по цял ден. Понякога излизах, но никога за дълго. Просто седях на дивана пред телевизора с телефона в ръка. Бях загубил интерес дори към футбола. Гледах едно полувреме и, ако резултатът беше равен, сменях канала“, разказа той.

Бившият футболист си спомня и за усещането, че не успява да излезе от това състояние: ставал от дивана, обикалял из дома си и въздишал, без да знае какво да направи.

В края на разказа си Матийо подчертава, че финансовото благополучие не може да замени човешките отношения. „Парите не означават нищо“, казва той, като поставя акцента върху хората и тяхната роля в живота на човек.

Матийо има пет мача за националния отбор на Франция и игра за клубове като Валенсия, Барселона и Спортинг Лисабон. Историята му показва колко трудно може да бъде приспособяването към живота след спорта, особено когато краят на кариерата настъпи внезапно и без възможност за подготовка.