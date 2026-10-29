Арсенал и Манчестър Юнайтед влизат в битка за защитник на Комо

Арсенал и Манчестър Юнайтед следят внимателно развитието на Якобо Рамон, който се утвърди като важна фигура в състава на Комо. Испанският защитник пристигна от Реал Мадрид, а работата под ръководството на Сеск Фабрегас му помогна да направи сериозна крачка напред в развитието си. Според италианското издание “Tuttomercatoweb” бъдещето му в клуба остава неясно, а интересът от Висшата лига може да доведе до сериозна трансферна битка.

Реал Мадрид продължава да има силни позиции при евентуална сделка за 20-годишния футболист. При напускането му испанският гранд си запази клауза за обратно откупуване, както и право на 50% от сумата при бъдеща продажба. Така мадридчани могат да си върнат защитника или да спечелят значителна част от средствата, ако Комо реши да го продаде на друг клуб.

Според информациите пазарната стойност на Рамон вече се оценява на между 45 и 50 милиона евро. Подобна сума би била по силите на Арсенал и Манчестър Юнайтед, които търсят възможности да подсилят съставите си. Засега обаче няма данни за отправена официална оферта, а интересът на двата английски клуба е на етап наблюдение.

В Комо са наясно, че могат да загубят един от перспективните си играчи, преди да са извлекли максимална полза от развитието му. Затова ръководството може да потърси начин да си осигури по-голям контрол върху бъдещето на защитника.