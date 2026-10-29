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Интер Маями се спаси в последната минута, този път герой не бе Меси

Интер Маями се спаси в последната минута, този път герой не бе Меси

29 Октомври, 2026 08:45 455 0

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Равенство 2:2 при домакинството си на Синсинати

Интер Маями се спаси в последната минута, този път герой не бе Меси - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интер Маями се добра до драматично равенство 2:2 при домакинството си на Синсинати в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Отборът на Лионел Меси поведе след почивката, допусна пълен обрат в заключителните минути, но гол на Рикелме Филипи в 90-ата минута му донесе точката.

Двубоят предложи изключително драматична развръзка. След нулево първо полувреме Луис Суарес откри резултата в 61-вата минута и даде преднина на домакините.

Синсинати обаче не се предаде и стигна до обрат в рамките на шест минути. Кенджи Мбома изравни в 80-ата минута, а в 86-ата Самуел Гиди отбеляза първия си гол в МЛС и изведе гостите напред след контраатака.

Когато изглеждаше, че Интер Маями ще допусне втора поредна загуба, Рикелме Филипи се превърна в герой за домакините. Бразилецът се разписа в 90-ата минута с удар от лявата страна на наказателното поле, отбелязвайки дебютното си попадение в американското първенство.

Лионел Меси не успя да се разпише, въпреки че се завърна в състава след пропуснатото гостуване на Ню Йорк Ред Булс. Аржентинската звезда остана без гол в двубой, в който неговият отбор отново показа колебания в защита.

Синсинати имаше възможност дори да измъкне победата в добавеното време. Евандер отправи опасен удар от добра позиция, но защитникът Иън Фрей се намеси решително и предотврати попадението.

Равенството остави Интер Маями на третото място в Източната конференция с 56 точки. Ню Инглънд Революшън излезе втори с 58 след победа с 3:2 над Ню Йорк Ред Булс.

В следващия кръг двата отбора ще се изправят един срещу друг в директен сблъсък, който може да се окаже решаващ за втората позиция преди плейофите.


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