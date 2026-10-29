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Масирана атака с дронове разтърси Москва: три летища спряха работа
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове разтърси Москва: три летища спряха работа

29 Октомври, 2026 11:04 1 286 25

  • москва-
  • дронова атака-
  • росавиация-
  • летища-
  • сергей собянин

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 613 дрона, летели към региона. Два самолета от Турция са били върнати обратно

Масирана атака с дронове разтърси Москва: три летища спряха работа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските власти съобщиха за масирана дронова атака срещу Москва и Московска област, която доведе до ограничения на работата на три летища. Два самолета, летели от Турция към руската столица, са били върнати обратно заради въведените мерки на летище Внуково.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че между 20:30 часа на 28 октомври и 07:00 часа на 29 октомври към Московския регион са летели 613 дрона. По думите му повечето от тях са били неутрализирани от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а 231 са били унищожени при приближаването към Москва.

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„В периода от 20:30 часа на 28 октомври до 07:00 часа на 29 октомври към Московския регион летяха 613 дрона“, написа Собянин.

Кметът съобщи още, че аварийни екипи работят на местата, където са паднали отломки. Руските власти не посочват в тези съобщения данни за жертви или мащабни разрушения в Москва.

Ограничения на три летища

Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, известно и като Раменское.

Ограниченията на Жуковски са били отменени около час по-късно. Внуково и Домодедово са продължили да обслужват полети само след съгласуване с компетентните органи. Мерките са довели до промени в маршрутите на пътнически самолети, включително два полета от Турция към Москва.

Според съобщения, цитирани от ASTRA, по време на атаката са били чути три взрива край Наро-Фоминск, на около 56 километра от Московския околовръстен път. Съобщавало се е и за поредица от взривове в посока Калужска област. Тези данни не са потвърдени независимо от руските власти.

Съобщения за атака в 19 региона

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта Русия е била атакувана с повече от 1200 дрона, като засегнати са били 19 региона. Отделно ASTRA съобщи за дим над предприятието „Башкирска содова компания“ в Стерлитамак, Башкортостан. И тази информация не е потвърдена с подробности от руските власти.

Атаката е поредната, която нарушава работата на московския авиационен възел. На 23 октомври заради дронова заплаха временно бяха затворени и четирите основни летища, обслужващи столицата - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски.

При настоящата атака ограниченията са засегнали три от тях, докато Шереметиево не е било включено в съобщенията за спиране на приемането и изпращането на самолети.

Източници: unian.net, kyivindependent.com, pravda.com.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    20 16 Отговор
    Дааа трябва да има и украинска атака по телевизора иначе медиите ще ревнат че Русия стреля по невъоръжен и безпомощен зелен тумор.

    Коментиран от #20

    11:07 29.10.2026

  • 3 Пич

    7 10 Отговор
    Да бе.....!!!
    Мен така на зазоряване ме атакуваха 613 голи девици, но звънна проклетата аларма тъкмо докато се разгащвах...

    11:10 29.10.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 14 Отговор
    Некакви ракети--розово фламинго--бомбили Путин
    По американски лиценз били.

    Коментиран от #15

    11:10 29.10.2026

  • 5 Бравос

    12 18 Отговор
    Да видят кво е! Гамени квартални!

    11:11 29.10.2026

  • 6 реалистъ

    9 15 Отговор
    НАТО бомби Русия, а Путин не реагира. Представете си Мексико да прати три дрона към САЩ - с Мексико ще бъде свършено за часове.

    11:12 29.10.2026

  • 7 Аларих

    17 17 Отговор
    Много коментари във "Факти" чупят тъпомера. То бива, бива ... ама...А че Москва рано или късно.ще трябва да си получи заслуженото.Русия започна тази война. Нека и бере плодовете.

    11:16 29.10.2026

  • 8 Утре сутринта Зеления пак

    14 7 Отговор
    ще реве в ефир.

    11:16 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 14 Отговор
    В Москве не спели
    Шубе ги е за живота си.

    11:19 29.10.2026

  • 12 Да се смея ли, да плача ли?

    18 4 Отговор
    "..... били чути три взрива край Наро-Фоминск, на около 56 километра от Московския околовръстен път.
    ........"
    Какъв успех.

    11:19 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма такъв народ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Те да не ти паднат в къщата , тогава и розови сънища няма да сънуваш.....

    11:23 29.10.2026

  • 16 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    7 12 Отговор
    Верно ли НАТО си тества оръжията върху Москва.

    11:23 29.10.2026

  • 17 Путине, Путине...

    5 11 Отговор
    Моли се зеленски да не попука жилищните райони.

    11:29 29.10.2026

  • 18 Мишел

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Досега от над 8000 украински опита за удари срещу Москва няма нито един в кръга, очертан от МКАД на 10км от Кремъл.
    В Киев вече повече от месец няма прехваната руска ракета, а всяка нощ летят между 20 и 30.

    Коментиран от #24

    11:29 29.10.2026

  • 19 Марамисира

    7 2 Отговор
    скоро ще лежи в Белене за цензура и дезинформация!!!

    11:40 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Спете спокойно Масквичи

    3 2 Отговор
    Украинското СВО в русия... Отломките бая поразии правят в Масква..

    12:16 29.10.2026

  • 22 Инна

    0 0 Отговор
    Москва е спокойна.

    Да, летищата спират дейността си по време на атаки с дронове.

    Днес, 29 октомври 2026 г., московските летища бяха затворени за 6 часа и 44 минути.
    Това създава известно неудобство, но не е фатално. Залите за почивка на московското летище са много удобни, а онлайн таблата за информация за полетите работят правилно.

    Освен това, авиокомпаниите изпращат SMS известия в случай на закъснение на полет.

    12:51 29.10.2026

  • 23 Инна

    0 0 Отговор
    Москва е спокойна.

    Да, летищата спират дейността си по време на атаки с дронове.

    Днес, 29 октомври 2026 г., московските летища бяха затворени за 6 часа и 44 минути.
    Това създава известно неудобство, но не е фатално. Залите за почивка на московското летище са много удобни, а онлайн таблата за информация за полетите работят правилно.

    Освен това, авиокомпаниите изпращат SMS известия в случай на закъснение на полет.

    Коментиран от #25

    12:55 29.10.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Никое пво не може да спре ракетите.
    Просто Киев не цели жилищни и административни сгради.

    13:02 29.10.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Инна":

    Да докарат в летищата храна и спални чували за няколко дни.

    13:03 29.10.2026

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