Масирана атака с дронове разтърси Москва: три летища спряха работа

Руските власти съобщиха за масирана дронова атака срещу Москва и Московска област, която доведе до ограничения на работата на три летища. Два самолета, летели от Турция към руската столица, са били върнати обратно заради въведените мерки на летище Внуково.
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че между 20:30 часа на 28 октомври и 07:00 часа на 29 октомври към Московския регион са летели 613 дрона. По думите му повечето от тях са били неутрализирани от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а 231 са били унищожени при приближаването към Москва.
Кметът съобщи още, че аварийни екипи работят на местата, където са паднали отломки. Руските власти не посочват в тези съобщения данни за жертви или мащабни разрушения в Москва.
Ограничения на три летища
Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, известно и като Раменское.
Ограниченията на Жуковски са били отменени около час по-късно. Внуково и Домодедово са продължили да обслужват полети само след съгласуване с компетентните органи. Мерките са довели до промени в маршрутите на пътнически самолети, включително два полета от Турция към Москва.
Според съобщения, цитирани от ASTRA, по време на атаката са били чути три взрива край Наро-Фоминск, на около 56 километра от Московския околовръстен път. Съобщавало се е и за поредица от взривове в посока Калужска област. Тези данни не са потвърдени независимо от руските власти.
Съобщения за атака в 19 региона
Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта Русия е била атакувана с повече от 1200 дрона, като засегнати са били 19 региона. Отделно ASTRA съобщи за дим над предприятието „Башкирска содова компания“ в Стерлитамак, Башкортостан. И тази информация не е потвърдена с подробности от руските власти.
Атаката е поредната, която нарушава работата на московския авиационен възел. На 23 октомври заради дронова заплаха временно бяха затворени и четирите основни летища, обслужващи столицата - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски.
При настоящата атака ограниченията са засегнали три от тях, докато Шереметиево не е било включено в съобщенията за спиране на приемането и изпращането на самолети.
Източници: unian.net, kyivindependent.com, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #20
11:07 29.10.2026
3 Пич
Мен така на зазоряване ме атакуваха 613 голи девици, но звънна проклетата аларма тъкмо докато се разгащвах...
11:10 29.10.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
По американски лиценз били.
Коментиран от #15
11:10 29.10.2026
5 Бравос
11:11 29.10.2026
6 реалистъ
11:12 29.10.2026
7 Аларих
11:16 29.10.2026
8 Утре сутринта Зеления пак
11:16 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ГОЛЕМ СМЕХ
Шубе ги е за живота си.
11:19 29.10.2026
12 Да се смея ли, да плача ли?
........"
Какъв успех.
11:19 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма такъв народ
До коментар #4 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Те да не ти паднат в къщата , тогава и розови сънища няма да сънуваш.....
11:23 29.10.2026
16 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
11:23 29.10.2026
17 Путине, Путине...
11:29 29.10.2026
18 Мишел
До коментар #1 от "Путине, Путине...":Досега от над 8000 украински опита за удари срещу Москва няма нито един в кръга, очертан от МКАД на 10км от Кремъл.
В Киев вече повече от месец няма прехваната руска ракета, а всяка нощ летят между 20 и 30.
Коментиран от #24
11:29 29.10.2026
19 Марамисира
11:40 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Спете спокойно Масквичи
12:16 29.10.2026
22 Инна
Да, летищата спират дейността си по време на атаки с дронове.
Днес, 29 октомври 2026 г., московските летища бяха затворени за 6 часа и 44 минути.
Това създава известно неудобство, но не е фатално. Залите за почивка на московското летище са много удобни, а онлайн таблата за информация за полетите работят правилно.
Освен това, авиокомпаниите изпращат SMS известия в случай на закъснение на полет.
12:51 29.10.2026
23 Инна
Да, летищата спират дейността си по време на атаки с дронове.
Днес, 29 октомври 2026 г., московските летища бяха затворени за 6 часа и 44 минути.
Това създава известно неудобство, но не е фатално. Залите за почивка на московското летище са много удобни, а онлайн таблата за информация за полетите работят правилно.
Освен това, авиокомпаниите изпращат SMS известия в случай на закъснение на полет.
Коментиран от #25
12:55 29.10.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Мишел":Никое пво не може да спре ракетите.
Просто Киев не цели жилищни и административни сгради.
13:02 29.10.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Инна":Да докарат в летищата храна и спални чували за няколко дни.
13:03 29.10.2026