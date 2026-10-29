Масирана атака с дронове разтърси Москва: три летища спряха работа

Руските власти съобщиха за масирана дронова атака срещу Москва и Московска област, която доведе до ограничения на работата на три летища. Два самолета, летели от Турция към руската столица, са били върнати обратно заради въведените мерки на летище Внуково.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че между 20:30 часа на 28 октомври и 07:00 часа на 29 октомври към Московския регион са летели 613 дрона. По думите му повечето от тях са били неутрализирани от руската противовъздушна отбрана на далечни подстъпи, а 231 са били унищожени при приближаването към Москва.

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„В периода от 20:30 часа на 28 октомври до 07:00 часа на 29 октомври към Московския регион летяха 613 дрона“, написа Собянин.

Кметът съобщи още, че аварийни екипи работят на местата, където са паднали отломки. Руските власти не посочват в тези съобщения данни за жертви или мащабни разрушения в Москва.

Ограничения на три летища

Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, известно и като Раменское.

Ограниченията на Жуковски са били отменени около час по-късно. Внуково и Домодедово са продължили да обслужват полети само след съгласуване с компетентните органи. Мерките са довели до промени в маршрутите на пътнически самолети, включително два полета от Турция към Москва.

Според съобщения, цитирани от ASTRA, по време на атаката са били чути три взрива край Наро-Фоминск, на около 56 километра от Московския околовръстен път. Съобщавало се е и за поредица от взривове в посока Калужска област. Тези данни не са потвърдени независимо от руските власти.

Съобщения за атака в 19 региона

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта Русия е била атакувана с повече от 1200 дрона, като засегнати са били 19 региона. Отделно ASTRA съобщи за дим над предприятието „Башкирска содова компания“ в Стерлитамак, Башкортостан. И тази информация не е потвърдена с подробности от руските власти.

Атаката е поредната, която нарушава работата на московския авиационен възел. На 23 октомври заради дронова заплаха временно бяха затворени и четирите основни летища, обслужващи столицата - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски.

При настоящата атака ограниченията са засегнали три от тях, докато Шереметиево не е било включено в съобщенията за спиране на приемането и изпращането на самолети.

Източници: unian.net, kyivindependent.com, pravda.com.ua