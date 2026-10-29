Шешко пропуска остатъка от годината, кризата в Манчестър Юнайтед се задълбочава

Манчестър Юнайтед получи нов тежък удар, след като стана ясно, че Бенямин Шешко се очаква да остане извън игра поне до януари. Според информация на “The Athletic”, цитирана от редица британски медии, клубът е преценил, че нападателят се нуждае от още време за възстановяване от продължаващ проблем с подбедрицата. Така словенецът може да не играе отново до края на календарната 2026 година.

Контузията създава проблеми на Шешко още от миналия сезон. Той пропусна предсезонната подготовка, а след завръщането си през август отново почувства болки. Последният му мач беше срещу Брайтън на 16 септември. Медицинският екип на Юнайтед се е консултирал със специалисти, за да определи най-подходящия подход към лечението. Засега клубът залага на почивка и възстановяване, вместо на операция, с цел да намали риска от повторно обостряне на проблема.

Отсъствието на словенеца идва в момент, когато Юнайтед изпитва сериозни затруднения в предни позиции. Джошуа Зиркзее е другият типичен централен нападател в състава, но Карик търси алтернативи, като използва Брайън Мбемо, Матеус Куня и Бруно Фернандеш в ролята на импровизирани №9. Нито един от тях обаче не е естествен заместник на Шешко, а липсата на постоянна опция на върха на атаката усложнява задачата на треньора.

Проблемите на терена поставят под сериозен натиск и самия Карик. Юнайтед е без победа в осем поредни мача във всички турнири, след като загуби тежко с 1:4 от Комо в Шампионската лига, а след това отстъпи с 0:3 на Борнемут във Висшата лига. Според “Sky Sports” ръководството е обсъждало бъдещето на наставника, но е решило да му даде още един шанс начело на отбора.

Следващото изпитание за „червените дяволи“ е гостуването на Челси в събота на „Стамфорд Бридж“. Карик ще трябва да намери решение на проблемите в атака, докато чака завръщането на Шешко. Нов провал би засилил още повече натиска върху треньора, чието бъдеще остава несигурно въпреки решението на клуба засега да не го освобождава.