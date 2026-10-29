Ламин Ямал отказа ръкостискане на известна инфлуенсърка заради приятелката си

Младата звезда на световния футбол Ламин Ямал привлече вниманието по време на церемонията за „Златната топка“ не само с представянето си на престижното събитие, но и с любопитна ситуация на червения килим. Талантът на Барселона отказа да поздрави популярна инфлуенсърка, като жестът му бързо предизвика реакции в социалните мрежи.

Става въпрос за Селин Депт, която е известна с необичайното си съдържание. Тя предлага ръкостискане на популярни футболисти, след което оценява силата и стила им по десетобалната система.

Когато Ямал преминал покрай нея, инфлуенсърката му подала ръка, но испанският национал категорично отказал с краткото „Не“. В този момент младият футболист държал за ръка своята приятелка и не я пуснал, за да се включи във видеото на създателката на съдържание.

Случката бързо привлече вниманието на футболните фенове и предизвика множество коментари и шеговити реакции в интернет. Част от потребителите приеха поведението на Ямал като знак за внимание към неговата половинка и като демонстрация, че не желае да участва във всяко предложение за съдържание в социалните мрежи.

Краткият момент на червения килим се превърна в една от любопитните истории около церемонията, показвайки как дори малък жест на младата звезда може да предизвика широк отзвук сред футболната публика.

Lamine Yamal refused to touch Celine Dept’s hand while holding his girlfriend’s hand, bro respects his relationship. 👏🏼 https://t.co/3yV3qPSOFw — SKB (@seyikanbai) October 26, 2026