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Ламин Ямал отказа ръкостискане на известна инфлуенсърка заради приятелката си

Ламин Ямал отказа ръкостискане на известна инфлуенсърка заради приятелката си

29 Октомври, 2026 16:36 765 3

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  • испания-
  • червен килим

Става въпрос за Селин Депт, която е известна с необичайното си съдържание

Ламин Ямал отказа ръкостискане на известна инфлуенсърка заради приятелката си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младата звезда на световния футбол Ламин Ямал привлече вниманието по време на церемонията за „Златната топка“ не само с представянето си на престижното събитие, но и с любопитна ситуация на червения килим. Талантът на Барселона отказа да поздрави популярна инфлуенсърка, като жестът му бързо предизвика реакции в социалните мрежи.

Става въпрос за Селин Депт, която е известна с необичайното си съдържание. Тя предлага ръкостискане на популярни футболисти, след което оценява силата и стила им по десетобалната система.

Когато Ямал преминал покрай нея, инфлуенсърката му подала ръка, но испанският национал категорично отказал с краткото „Не“. В този момент младият футболист държал за ръка своята приятелка и не я пуснал, за да се включи във видеото на създателката на съдържание.

Случката бързо привлече вниманието на футболните фенове и предизвика множество коментари и шеговити реакции в интернет. Част от потребителите приеха поведението на Ямал като знак за внимание към неговата половинка и като демонстрация, че не желае да участва във всяко предложение за съдържание в социалните мрежи.

Краткият момент на червения килим се превърна в една от любопитните истории около церемонията, показвайки как дори малък жест на младата звезда може да предизвика широк отзвук сред футболната публика.



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  • 1 честен ционист

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    Момчето е наполовина мароканец. Как си представяте да се здрависва с някой с произход Тунис и то жена?

    16:40 29.10.2026

  • 2 Оня с джипката от Банкя

    0 0 Отговор
    Браво! Много е хубава приятелката на Ямал! Дай боже всекиму!

    17:32 29.10.2026

  • 3 батвесо

    0 0 Отговор
    Аз пък бих я "здрависал" здраво.

    17:34 29.10.2026

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