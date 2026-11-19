Времето в четвъртък, 19 ноември, ще бъде с променлива облачност и валежи главно в Северна България и планините. На отделни места ще превали дъжд, а температурите ще продължат да се повишават, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. През деня отново ще придобие южна компонента. „Повишението на температурите ще продължи“, посочват от НИМХ.

В София минималната температура ще бъде 9°, а максималната - 18°. В Северна България се очакват стойности до 20° - 21°: 20° в Плевен и Велико Търново, 20° във Видин и 20° в Монтана. В Благоевград максималната температура ще достигне 21°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Температурите ще са между 12° и 18° във Варна и между 12° и 20° в Бургас. В Южна България се очакват до 20° в Кърджали, 19° в Сандански и 18° в Пловдив и Стара Загора.

В петък вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. През уикенда времето ще остане ветровито и променливо, като температурите ще започнат да се понижават.

Източници: bta.bg