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Ръководителят на Рейсинг Булс: С интерес очакваме да видим как Цолов се надгражда към Формула 1

Ръководителят на Рейсинг Булс: С интерес очакваме да видим как Цолов се надгражда към Формула 1

29 Октомври, 2026 17:09 484 1

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Българският пилот ще участва в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити във Ф1

Ръководителят на Рейсинг Булс: С интерес очакваме да видим как Цолов се надгражда към Формула 1 - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов ще направи първата си официална крачка във Формула 1, след като получи възможност да участва в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити. Българският пилот ще седне зад волана на болида на Лиам Лоусън от тима на Рейсинг Булс.

Шансът за родния талант идва след впечатляващо представяне по време на тестовете на пистата „Имола“. Там Цолов направи общо 143 обиколки с автомобила на Рейсинг Булс от сезон 2025, без да срещне технически проблеми.

Междувременно българинът продължава битката за титлата във Формула 2. Два кръга преди края на шампионата той изостава само със седем точки от лидера Рафаел Камара, което прави заключителната фаза на сезона изключително важна за амбициите му.

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн определи участието на Цолов като значима стъпка в развитието му в програмата за млади пилоти на Ред Бул.

„Това е отражение на нашия ангажимент да развиваме младите таланти, като им предоставяме ценен опит на пистата и подкрепата, от която се нуждаят, за да се учат и усъвършенстват“, заяви Пърмейн.

Той допълни, че след съвместната работа с българина в Имола екипът очаква с интерес представянето му в Мексико. Събраната информация и обратната връзка от пилота ще помогнат на отбора в подготовката за състезателния уикенд.

Участието в официална сесия от уикенда във Формула 1 е важен момент в кариерата на Никола Цолов и възможност да натрупа ценен опит на най-високото ниво в автомобилния спорт.


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  • 1 Пръц

    0 0 Отговор
    Защо те сте такива илитерати??? Даже не можете да препишете статия…. УжасТ

    17:13 29.10.2026

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