Карлос Алкарас направи нова крачка към полуфиналите на Финалите на АТР в Торино. Поставеният под номер 2 испанец победи четвъртия в схемата Даниил Медведев с 6:2, 6:4 за 1 час и 11 минути във втория мач на двамата в група „Иван Лендъл“.

Алкарас започна двубоя с убедителна игра на ретур и реализира два пробива в първия сет – за 3:2 и 5:2. Той не даде нито един брейкбол на Медведев и приключи частта с 6:2.

Още в първия гейм на втория сет Алкарас проби подаването на руснака. При 2:1 гейма испанецът поиска медицински таймаут заради проблем с лявото бедро, което беше превързано. След паузата той продължи мача и не позволи на Медведев да върне пробива.

Алкарас задържа аванса си до края и затвори сета с 6:4. За него това е втора победа в групата, след като на старта се наложи над Франсис Тиафо с 6:2, 6:2.

Медведев започна турнира с успех над Флавио Коболи със 7:6(4), 6:3, но срещу Алкарас не успя да стигне до пробив. Загубата оставя руснака с една победа и една загуба преди последните мачове в групата.

В следващия двубой от група „Иван Лендъл“ Тиафо ще срещне Коболи. Дори спечелен сет от американеца ще изпрати Алкарас на полуфиналите. Последният му мач в груповата фаза е срещу Коболи.