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Трогващ жест към Локомотив Пловдив: Анонимен фен дари 2000 евро от пенсията си

Трогващ жест към Локомотив Пловдив: Анонимен фен дари 2000 евро от пенсията си

29 Октомври, 2026 19:28 614 7

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  • футбол-
  • бг футбол

Ръководството се е опитало да изрази благодарността си, като подари на дарителя клубна тениска и абонаментна карта, но той категорично е отказал

Трогващ жест към Локомотив Пловдив: Анонимен фен дари 2000 евро от пенсията си - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изключително трогващ жест развълнува всички в Локомотив Пловдив в един от най-трудните периоди за клуба.

Анонимен привърженик се е появил в офисите на "черно-белите" с плик в ръка, съдържащ 2000 евро – всички спестявания от пенсията му, събирани стотинка по стотинка през дълги години труд. Сумата е била дарена безвъзмездно, с единственото желание отборът да продължи да съществува и занапред.

От клуба разказват, че думите не са им стигнали, когато са приели плика. Ръководството се е опитало да изрази благодарността си, като подари на дарителя клубна тениска и абонаментна карта, но той категорично е отказал. За него не е имало значение публичното признание, а само това Локомотив да го има и утре.

"Твоят жест е много повече от дарение. Той е символ на вяра, преданост и любов към Локомотив. Напомня ни защо си струва да продължаваме напред дори в най-трудните моменти", споделиха от клуба.

От Локомотив допълват, че ще носят доверието на анонимния фен в сърцата си и ще направят всичко възможно, за да оправдаят вярата му. Защото, както казват самите те, Локомотив не е просто отбор – той е общност, история и любов, която не се измерва с пари.


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    19:58 29.10.2026

  • 7 дорон

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