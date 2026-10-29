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Карлос Алкарас оцеля в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена

Карлос Алкарас оцеля в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена

29 Октомври, 2026 19:56 466 0

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Срещата продължи 1 час и 41 минути, като основната драма се разигра във втория сет

Карлос Алкарас оцеля в драматичен тайбрек и продължава към четвъртфиналите във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният №3 Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите осем на турнира по тенис във Виена. Испанецът, който е поставен под №2 в схемата на надпреварата, преодоля съпротивата на грузинеца Николоз Басилашвили с 6:1, 7:6(11) в двубой от осминафиналите.

Срещата продължи 1 час и 41 минути, като основната драма се разигра във втория сет. Първата част премина под диктовката на Алкарас, който бързо натрупа преднина и я затвори при убедителното 6:1.

Втората част обаче предложи съвсем различен сценарий. Басилашвили повиши нивото си и успя да постави сериозно изпитание пред испанския фаворит. Сетът продължи цели 72 минути, а развръзката дойде след изключително оспорван тайбрек, в който Алкарас все пак наложи волята си при 13:11.

Това беше трети двубой между двамата на професионално ниво и първи на твърда настилка. Испанецът продължава да има стопроцентов актив срещу грузинеца, но Басилашвили успя да спечели първия си сет в съперничеството им.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу американеца Томи Пол в спор за място на полуфиналите.


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