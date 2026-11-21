Сержиньо няма да бъде в групата на Левски за домакинския мач с Локомотив (София), обяви треньорът Хулио Веласкес. Футболистът е тренирал пълноценно с отбора, но все още изпитва леко неразположение и ще получи допълнително време за възстановяване.

Двубоят е на 22 ноември от 15:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Левски се завръща на своя стадион след 78 дни пауза.

Бурас и Митков отново са в групата

Акрам Бурас и Асен Митков ще бъдат на разположение на Веласкес. „Акрам е друг футболист, който много добре се развива. Утре ще може да влезе в групата, ще видим дали ще играе малко или много“, каза испанският треньор.

За Митков наставникът посочи, че е направил „много добра тренировъчна седмица“. Състоянието на останалите футболисти е нормално, но окончателните решения за състава ще бъдат взети след последната тренировка.

Мустафа Сангаре е с проблем в коляното и според Веласкес има вероятност да се подложи на операция. „Невъзможно е да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното и трябва да мине през операция“, заяви треньорът.

Кирил Кирилов се възстановява добре, като натоварванията му ще бъдат съобразени с усещането му по време на тренировките. Стивън Стоянчов е тренирал нормално, но е получил коремно неразположение и състоянието му също ще бъде преценено.

Веласкес: Загубата не може да разруши фокуса ни

Левски влиза в мача след серия от осем поредни гостувания, в които е записал пет победи, две равенства и една загуба. Веласкес заяви, че резултатът от един двубой не трябва да определя мотивацията на отбора.

„Когато спечелиш, не всичко е перфектно, а когато губиш, не всичко е зле. За мен загубата не е трагедия. Много ме заболя от тази загуба, но тя не може да разруши моя фокус върху това, което правят футболистите“, каза Хулио Веласкес.

Треньорът определи Георги Костадинов като фундаментална част от структурата на клуба и даде висока оценка на работата му като спортен директор. Веласкес коментира и промените в скаутското звено, като посочи, че няколко души са напуснали, а връзката между Костадинов и Енрико Пареше е много добра.

„Ние се отнасяме към всеки мач отговорно, анализираме всеки противник с часове. Няма значение дали е съперник от Лига Европа или от българското първенство“, каза още наставникът на Левски.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg