Владимир Зографски премина квалификацията за първото индивидуално състезание от новия сезон в Световната купа по ски скокове. На голямата шанца в Лилехамер българинът направи опит от 116 метра и получи 80,7 точки, което му отреди 35-о място. Резултатът му осигури участие в основния старт, за който се класираха първите 50 състезатели.

Квалификацията спечели представителят на домакините Исак Андреас Лангмо. Норвежецът постигна 135,5 метра и събра 119,8 точки. Втори остана Кристофер Сундал със скок от 136,5 метра и 118,9 точки, а трети се нареди Мариус Линдвик, който премина 137,5 метра и получи 117,4 точки.

По-дългите опити на Сундал и Линдвик не бяха достатъчни за първото място заради по-големите приспадания за вятър. От резултата на Сундал бяха отнети 20,9 точки, а от този на Линдвик – 19,7 точки. При Лангмо приспадането беше 16,7 точки. В квалификацията стартираха 70 състезатели от 19 държави.

Основното индивидуално състезание при мъжете е насрочено за събота. То е първата възможност за Зографски да спечели точки в новия сезон. Лилехамер е първата спирка от календара на Световната купа по ски скокове за сезон 2026/2027.