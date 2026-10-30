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Рокетс и Гризлис поведоха НБА с перфектен старт

Рокетс и Гризлис поведоха НБА с перфектен старт

30 Октомври, 2026 14:23 404 0

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Хюстън и Мемфис са единствените отбори с по пет победи, докато Сакраменто и Бруклин остават без успех

Рокетс и Гризлис поведоха НБА с перфектен старт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хюстън Рокетс и Мемфис Гризлис вече се откроиха като лидерите в началото на сезона в НБА. Двата отбора са с баланс 5-0, докато в дъното Сакраменто Кингс са без победа, а Бруклин Нетс са с 0-4. В Източната конференция начело са Детройт Пистънс и Филаделфия 76ърс с по четири победи и една загуба.

Рокетс затвърдиха силния си старт с убедителна победа със 132:100 като гости на Милуоки Бъкс. Фред ВанВлийт беше най-резултатен за Хюстън с 24 точки, а Амен Томпсън добави 23. Отборът реши мача още през първото полувреме, след което увеличи преднината си до 32 точки.

ВанВлийт, който се завърна след пропуснат предишен сезон заради скъсана предна кръстна връзка, описа представянето си кратко:

„Крайно време беше.“

Алперен Шенгюн не игра за Хюстън заради болки в кръста, но отсъствието му не попречи на тима да запази стопроцентовия си актив. Следващият мач на Рокетс е срещу Далас Маверикс.

Мемфис спря първата серия на Портланд

Гризлис останаха без загуба след 124:103 срещу Портланд Трейл Блейзърс. Двубоят беше равен на почивката, но Мемфис спечели второто полувреме с 66:45 и нанесе първо поражение на Портланд за сезона.

Камерън Бузър записа първия трипъл-дабъл в кариерата си в НБА с 18 точки, 12 борби и 12 асистенции. Айзея Стюарт също отбеляза 18 точки за победителите, а осем играчи на Мемфис завършиха с двуцифрен актив. Дени Авдия беше водещ реализатор на Портланд с 24 точки, към които добави девет борби и седем асистенции.

Кои са отборите в дъното

Сакраменто остава единственият тим с пет загуби. Кингс отстъпиха на Ню Орлиънс със 120:132, въпреки че Дейвид Акуф-младши записа 34 точки и 14 асистенции. Пеликанс са с една победа и четири загуби.

Милуоки също започна трудно с баланс 1-4, а Чикаго Булс и Маями Хийт са със същия актив. В Източната конференция обаче разликите все още са малки: Бостън и Торонто са с 3-1, а още няколко отбора са около равен баланс.

Следващите мачове ще дадат първите по-сериозни отговори дали перфектният старт на Хюстън и Мемфис е устойчив. Рокетс ще имат възможност да затвърдят първото си място срещу Далас, докато вниманието остава насочено и към реакцията на Портланд след първата загуба.

Източници: apnews.com, cbssports.com, basketball.realgm.com


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