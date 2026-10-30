Новини
Спорт »
Други спортове »
NHL: Конър Макдейвид е над всички, новите звезди натискат ветераните

NHL: Конър Макдейвид е над всички, новите звезди натискат ветераните

30 Октомври, 2026 14:37 321 0

  • nhl-
  • конър макдейвид-
  • гавин маккена-
  • никита кучеров-
  • александър овечкин

Гавин Маккена, Ивар Стенберг и Матю Шефер започнаха силно, но Конър Макдейвид, Кирил Капризов и Никита Кучеров остават водещите фигури

NHL: Конър Макдейвид е над всички, новите звезди натискат ветераните - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият месец от сезона в NHL потвърди, че смяната на поколенията вече е в ход, но не е довела до отстъпление на утвърдените звезди. Конър Макдейвид започна кампанията с 36 точки в 13 мача – 8 гола и 28 асистенции, като е записал точка във всяка среща дотук. Кирил Капризов води по голове с 14 попадения в 15 двубоя и има общо 24 точки за Минесота.

Едмънтън също започна с висока продуктивност. Леон Драйзайтъл и защитникът Евън Баучард са сред водещите реализатори, а „Ойлърс“ се утвърдиха като един от най-резултатните отбори в началото на редовния сезон. Макдейвид вече има девет многоточкови мача и три срещи с по пет точки, което поставя старта му сред най-силните в историята на лигата.

Ново поколение с незабавен ефект

Най-яркото име сред новобранците е Гавин Маккена. Първият избор в драфта през 2026 г. има 12 точки в 13 мача за Торонто и вече се използва в специалните ситуации. Началото му не мина без трудности – в един от мачовете той остана на пейката за дълъг период, но треньорът Джим Хилър обясни, че това не е било заради представянето му.

„Той ще има много работа в Торонто, но изглежда подготвен за това“, каза Макдейвид за младия нападател, цитиран от NHL.com.

Ивар Стенберг, избран втори в драфта и привлечен от Сан Хосе, има 9 точки в първите си 12 мача. Шведът е лидер сред новобранците по точки при пауърплей и вече е записал 7 такива точки. Той е вкарал три гола и е направил шест асистенции, като седем от точките му са дошли в последните седем срещи.

Матю Шефер изглежда още по-впечатляващо от синята линия. Защитникът на Ню Йорк Айлендърс има 14 точки в 13 мача, а след последния си гол в продължение стана първият тийнейджър защитник в историята на NHL с три попадения в допълнителното време.

Ветераните все още задават темпото

Конър Бедард също се върна в центъра на вниманието. Той пропусна началото на сезона заради операция на лявото рамо, но след завръщането си записа точка във всеки от първите четири мача. През миналия сезон 21-годишният нападател постави лични рекорди с 30 гола, 45 асистенции и 75 точки.

Никита Кучеров продължава да бъде двигател на Тампа Бей. 33-годишният нападател има 14 точки в 11 мача и вече е най-резултатният играч в историята на клуба с 1138 точки в 890 срещи. Тампа Бей е сред най-старите състави в NHL със средна възраст около 30 години, но остава в борбата в силната Атлантическа дивизия.

Матю Ткачък има 20 точки в 13 мача за Флорида, а Джак Айхел е с 20 точки в 14 срещи за Вегас. В същото време сезонът има и символично измерение за Александър Овечкин. Капитанът на Вашингтон играе последната си кампания в NHL след 22 сезона, но е започнал с един гол в първите си 10 мача. Патрик Кейн, който е на 37 години, се приближава до границата от 900 асистенции.

Данните от първите седмици показват двоен процес: новобранците вече получават водещи роли, а най-големите им конкуренти остават играчите, които определят NHL повече от десетилетие. Предстои да се види дали Маккена, Стенберг и Шефер ще запазят темпото, или дългият редовен сезон отново ще върне битката за лидерските позиции към утвърдените имена.

Източници: nhl.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове