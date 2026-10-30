NHL: Конър Макдейвид е над всички, новите звезди натискат ветераните

Първият месец от сезона в NHL потвърди, че смяната на поколенията вече е в ход, но не е довела до отстъпление на утвърдените звезди. Конър Макдейвид започна кампанията с 36 точки в 13 мача – 8 гола и 28 асистенции, като е записал точка във всяка среща дотук. Кирил Капризов води по голове с 14 попадения в 15 двубоя и има общо 24 точки за Минесота.

Едмънтън също започна с висока продуктивност. Леон Драйзайтъл и защитникът Евън Баучард са сред водещите реализатори, а „Ойлърс“ се утвърдиха като един от най-резултатните отбори в началото на редовния сезон. Макдейвид вече има девет многоточкови мача и три срещи с по пет точки, което поставя старта му сред най-силните в историята на лигата.

Ново поколение с незабавен ефект

Най-яркото име сред новобранците е Гавин Маккена. Първият избор в драфта през 2026 г. има 12 точки в 13 мача за Торонто и вече се използва в специалните ситуации. Началото му не мина без трудности – в един от мачовете той остана на пейката за дълъг период, но треньорът Джим Хилър обясни, че това не е било заради представянето му.

„Той ще има много работа в Торонто, но изглежда подготвен за това“, каза Макдейвид за младия нападател, цитиран от NHL.com.

Ивар Стенберг, избран втори в драфта и привлечен от Сан Хосе, има 9 точки в първите си 12 мача. Шведът е лидер сред новобранците по точки при пауърплей и вече е записал 7 такива точки. Той е вкарал три гола и е направил шест асистенции, като седем от точките му са дошли в последните седем срещи.

Матю Шефер изглежда още по-впечатляващо от синята линия. Защитникът на Ню Йорк Айлендърс има 14 точки в 13 мача, а след последния си гол в продължение стана първият тийнейджър защитник в историята на NHL с три попадения в допълнителното време.

Ветераните все още задават темпото

Конър Бедард също се върна в центъра на вниманието. Той пропусна началото на сезона заради операция на лявото рамо, но след завръщането си записа точка във всеки от първите четири мача. През миналия сезон 21-годишният нападател постави лични рекорди с 30 гола, 45 асистенции и 75 точки.

Никита Кучеров продължава да бъде двигател на Тампа Бей. 33-годишният нападател има 14 точки в 11 мача и вече е най-резултатният играч в историята на клуба с 1138 точки в 890 срещи. Тампа Бей е сред най-старите състави в NHL със средна възраст около 30 години, но остава в борбата в силната Атлантическа дивизия.

Матю Ткачък има 20 точки в 13 мача за Флорида, а Джак Айхел е с 20 точки в 14 срещи за Вегас. В същото време сезонът има и символично измерение за Александър Овечкин. Капитанът на Вашингтон играе последната си кампания в NHL след 22 сезона, но е започнал с един гол в първите си 10 мача. Патрик Кейн, който е на 37 години, се приближава до границата от 900 асистенции.

Данните от първите седмици показват двоен процес: новобранците вече получават водещи роли, а най-големите им конкуренти остават играчите, които определят NHL повече от десетилетие. Предстои да се види дали Маккена, Стенберг и Шефер ще запазят темпото, или дългият редовен сезон отново ще върне битката за лидерските позиции към утвърдените имена.

Източници: nhl.com