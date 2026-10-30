Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай брани върха в Турция с гостуване на Коняспор

Галатасарай брани върха в Турция с гостуване на Коняспор

30 Октомври, 2026 14:45 326 0

  • галатасарай-
  • конияспор-
  • турска суперлига-
  • виктор осимен-
  • окан бурук

Лидерът има 22 точки и ще търси нова победа след успеха с 2:1 над Фенербахче. Коняспор е 14-и в класирането, но е допуснал само един гол в последните си пет мача

Галатасарай брани върха в Турция с гостуване на Коняспор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Галатасарай ще защитава първото си място в турската Суперлига при гостуването на Коняспор в 10-ия кръг. Двубоят на стадион „Медаш Коня Бююкшехир“ започва в 20:00 часа българско време.

Шампионът е лидер с 22 точки от девет срещи – седем победи, едно равенство и една загуба. Галатасарай увеличи преднината си на върха след успеха с 2:1 срещу Фенербахче, а Виктор Осимен отбеляза и двата гола за тима. Вторият Амед е с 20 точки.

„Все още нищо не сме спечелили. Трябва да продължим със същата концентрация и да надграждаме играта си“, заяви треньорът на Галатасарай Окан Бурук след дербито с Фенербахче. Той определи предстоящото гостуване в Коня като трудно, преди мачовете с Щутгарт в Шампионската лига и Амед.

Конияспор търси нова изненада

Домакините заемат 14-ото място с осем точки след две победи, две равенства и пет загуби. В последния си шампионатен мач Коняспор победи Генчлербирлиги с 2:0. Отборът е в по-добра defensive форма, като е допуснал само един гол в последните си пет срещи в Суперлигата.

Галатасарай ще бъде без капитана си Абдюлкерим Бардакджъ, който е наказан. Под въпрос заради дисциплинарна ситуация след дербито беше и участието му, но клубът потвърди отсъствието му за мача в Коня.

Историята е на страната на гостите

Това ще бъде 51-вият двубой между двата състава в турската Суперлига. В досегашните 50 срещи Галатасарай има 36 победи, Коняспор е спечелил шест, а осем мача са завършили без победител. Головата разлика е 95:35 в полза на истанбулския тим.

Галатасарай е спечелил пет от последните шест шампионатни мача срещу Коняспор. Единственото поражение в този период дойде при последното гостуване на „Медаş Коня Бююкшехир“ – 0:2 през февруари 2026 г. Конияспор обаче има четири победи в последните си шест домакинства срещу този съперник.

Срещата ще бъде ръководена от Джихан Айдън. След нея Галатасарай ще насочи вниманието си към домакинството на Щутгарт в Шампионската лига, а след това ще приеме Амед в първенството.

Източници: sportsmole.co.uk, soccernews.com, haberdairesi.com


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове