Галатасарай брани върха в Турция с гостуване на Коняспор

Галатасарай ще защитава първото си място в турската Суперлига при гостуването на Коняспор в 10-ия кръг. Двубоят на стадион „Медаш Коня Бююкшехир“ започва в 20:00 часа българско време.

Шампионът е лидер с 22 точки от девет срещи – седем победи, едно равенство и една загуба. Галатасарай увеличи преднината си на върха след успеха с 2:1 срещу Фенербахче, а Виктор Осимен отбеляза и двата гола за тима. Вторият Амед е с 20 точки.

„Все още нищо не сме спечелили. Трябва да продължим със същата концентрация и да надграждаме играта си“, заяви треньорът на Галатасарай Окан Бурук след дербито с Фенербахче. Той определи предстоящото гостуване в Коня като трудно, преди мачовете с Щутгарт в Шампионската лига и Амед.

Конияспор търси нова изненада

Домакините заемат 14-ото място с осем точки след две победи, две равенства и пет загуби. В последния си шампионатен мач Коняспор победи Генчлербирлиги с 2:0. Отборът е в по-добра defensive форма, като е допуснал само един гол в последните си пет срещи в Суперлигата.

Галатасарай ще бъде без капитана си Абдюлкерим Бардакджъ, който е наказан. Под въпрос заради дисциплинарна ситуация след дербито беше и участието му, но клубът потвърди отсъствието му за мача в Коня.

Историята е на страната на гостите

Това ще бъде 51-вият двубой между двата състава в турската Суперлига. В досегашните 50 срещи Галатасарай има 36 победи, Коняспор е спечелил шест, а осем мача са завършили без победител. Головата разлика е 95:35 в полза на истанбулския тим.

Галатасарай е спечелил пет от последните шест шампионатни мача срещу Коняспор. Единственото поражение в този период дойде при последното гостуване на „Медаş Коня Бююкшехир“ – 0:2 през февруари 2026 г. Конияспор обаче има четири победи в последните си шест домакинства срещу този съперник.

Срещата ще бъде ръководена от Джихан Айдън. След нея Галатасарай ще насочи вниманието си към домакинството на Щутгарт в Шампионската лига, а след това ще приеме Амед в първенството.

Източници: sportsmole.co.uk, soccernews.com, haberdairesi.com