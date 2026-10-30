Спортинг и Брюж с важни гостувания

Спортинг Лисабон и Брюж излизат в две важни гостувания в петък вечер. В Португалия Спортинг среща Каза Пия в 10-ия кръг, а в Белгия Брюж гостува на Зулте Варегем. И двата мача са важни за отбори, които преследват различни цели в горната част на класирането.

Каза Пия – Спортинг Лисабон започва в 20:15 местно време, или 22:15 часа българско време, на стадион „Мунисипал де Рио Майор“. Гостите заемат третото място с 18 точки, но изостават с девет от лидера Порто и с четири от втория Бенфика.

Позицията на Спортинг е допълнително усложнена от последния шампионатен резултат. Тимът загуби с 1:2 у дома от новака Академико Визеу, което беше първото му поражение в първенството. През седмицата съставът на Руи Боржеш победи Маритимо с 2:1 за Купата на лигата и се класира за финалната четворка.

Натиск върху Спортинг преди гостуването

Треньорът Руи Боржеш заяви преди срещата, че „на „Алваладе“ усещаме малко повече този натиск“. Според португалските медии бъдещето му начело на отбора е сред основните теми около двубоя, но самият наставник насочи вниманието към предстоящия мач.

Каза Пия е 16-и със 7 точки. Отборът спечели последните си два мача във всички турнири, включително с 2:0 срещу Естрела Амадора в първенството. В същото време домакините загубиха и четирите си шампионатни срещи на стадиона в Рио Майор.

Спортинг ще бъде без Зено Дебаст, Родриго Саласар и Нуно Сантос заради контузии. След гостуването в Рио Майор тимът има ново изпитание в Шампионската лига – визита на Шахтьор Донецк.

Брюж защитава второто място

В Белгия Брюж гостува на Зулте Варегем от 20:45 местно време, или 21:45 часа в България. Брюж е втори с 24 точки от девет мача и изостава само с една точка от лидера Гент. Съставът има осем победи и една загуба в първенството.

Формата на Брюж е още по-впечатляваща във всички турнири – седем поредни успеха. Последният от тях беше 3:2 срещу Синт Тройден, като Николо Тресолди отбеляза три гола. Брюж вече победи и Интер като гост в Шампионската лига, а след мача със Зулте Варегем му предстои визита на ПСВ Айндховен.

Домакините са десети с 11 точки и се намират в труден период. Зулте Варегем загуби четири последователни мача в първенството, а последното поражение беше 0:3 от Ла Лувиер. Треньорът Майкъл Бийл заяви: „Трябва да останем оптимистични и да покажем още повече гордост и страст“.

Двата мача са част от 10-ия кръг в Португалия и Белгия и могат да променят разликите в челото на класиранията. Спортинг се нуждае от победа, за да не позволи на лидерите да се отдалечат, докато Брюж преследва успех, който може да го изведе временно на първо място.

Източници: noticiasaominuto.com, voetbalkrant.com, sportsmole.co.uk