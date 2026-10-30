Евролигата: Валенсия е приятната изненада, а Баскония – разочарованието

Осем мача са достатъчни, за да очертаят първите големи контрасти в сезона на баскетболната Евролига. Валенсия е приятната изненада с баланс 6-2 и второ място във временното класиране, докато Баскония е голямото разочарование – последна с една победа и седем загуби.

Разликата между двата испански отбора е още по-интересна заради различния контекст, с който те започнаха кампанията. Валенсия промени значителна част от състава си, включително треньорския щаб, но въпреки това спечели шест от първите си осем мача. Тимът е отбелязал 773 точки – най-висок резултат сред водещите отбори в класирането според наличните статистики.

Валенсия започна с повече въпросителни

Лидерът на новия проект е Ти Джей Шортс, който се завърна във форма и отново е сред най-важните фигури в нападението. Привличането на Никола Миротич първоначално изглеждаше като опит за бързо запълване на загубеното качество, но ходът се оказа работещ още преди черногорецът да се възстанови от контузията си.

Валенсия затвърди впечатлението за стабилен старт с победа над Фенербахче с 86:78 на 28 октомври. Старши треньорът на Барселона Александър Секулич определи играта на съперника като „отлична“ и подчерта, че Валенсия има една победа повече от каталунците преди директния им мач.

Хапоел Тел Авив също заслужава място сред положителните изненади. Израелският отбор е с баланс 6-2, а на 28 октомври разгроми Анадолу Ефес със 118:88. Антонио Блейкни вкара 35 точки за 22 минути, а Хапоел постави клубни рекорди за отбелязани точки и реализирани тройки в мач от Евролигата.

Баскония загуби посоката

При Баскония проблемите са едновременно резултатни и кадрови. Тимът започна сезона в Испания без загуба и спечели Купата на краля през февруари, но в Евролигата записа само една победа в първите си осем мача. Единственият успех дойде срещу Армани Милано.

Слабият старт доведе до раздяла с Паоло Галбиати след петия кръг. На негово място се върна Велимир Перасович, но промяната не даде незабавен резултат. Баскония загуби от Виртус Болоня, Панатинайкос и Реал Мадрид, като срещу мадридчани отстъпи с 86:104 на собствен терен.

„Нямаме енергията от други дни. Ако възстановим контузените и привлечем човек, който да ни даде по-високо качество, нещата могат да се променят“, заяви Перасович след поражението от Реал Мадрид, цитиран от AS.

Баскония изпитва сериозни затруднения в борбата под кошовете, защитата на ринга и дълбочината на предната линия. Следващият тест е гостуването на Вильорбан в деветия кръг. Валенсия пък ще посети Барселона, където ще защитава мястото си сред лидерите.

Източници: basketnews.com, sportando.basketball, as.com