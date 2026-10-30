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Кой е Мао Дзъдун, заради когото в Китай зачеркнаха Мбапе
  Тема: Известни личности

Кой е Мао Дзъдун, заради когото в Китай зачеркнаха Мбапе

30 Октомври, 2026 15:07 1 044 8

  • мао дзъдун-
  • килиан мбапе-
  • китай-
  • китайска народна република-
  • културна революция

Френският футболист загуби китайски рекламни договори след шега с меме, в което е изобразен като основателя на Китайската народна република

Кой е Мао Дзъдун, заради когото в Китай зачеркнаха Мбапе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една шега за интернет меме превърна Килиан Мбапе от любимец на китайската публика в нежелан рекламен партньор. Във видео от интервю за френското предаване The Bridge футболистът посочва като най-смешно меме изображение, на което лицето му е поставено върху тялото на „някакъв човек, мисля, китайски диктатор“. След това кадърът показва Мао Дзъдун.

Мбапе казва още, че използва изображението с приятелите си онлайн. Авторът на мемето е потвърдил пред ABC News, че картината е създадена с изкуствен интелект. Клипът е заснет през април, но предизвиква реакция в Китай през октомври, когато започва да се разпространява в социалните мрежи.

Какво загуби Мбапе в Китай

На 27 октомври китайската компания за напитки Dongpeng обяви, че прекратява всички отношения с френския нападател. По-късно същото направиха млечният гигант Mengniu и производителят на сирена Milkground. Dongpeng беше избрала Мбапе за рекламно лице на електролитна напитка преди Световното първенство.

„Категорично се противопоставяме и имаме нулева толерантност към всяко поведение, което наранява националните чувства“, заяви Dongpeng. Темата за прекратяването на договора е събрала около 430 милиона гледания в Weibo, според Channel NewsAsia.

Последиците стигнаха и до футболните трансмисии. Китайската държавна телевизия спря или ограничи излъчването на мачове от испанската Ла Лига и срещи с участието на Мбапе. Футболистът се извини, като заяви: „Коментарът ми беше необмислен и сега разбирам, че е наранил много хора в Китай и китайските общности по света.“

Кой е Мао Дзъдун

Мао Дзъдун е роден на 26 декември 1893 г. в провинция Хунан. Той е сред основателите и най-влиятелните ръководители на Китайската комунистическа партия, която след продължителна гражданска война побеждава националистическите сили на Гоминдана.

На 1 октомври 1949 г. Мао обявява създаването на Китайската народна република. Той ръководи партията и държавата до смъртта си на 9 септември 1976 г., а образът му остава неизменно свързан с основаването на съвременен Китай.

Наследството му обаче е дълбоко противоречиво. Кампанията „Големият скок напред“ от 1958 до 1961 г. има за цел бърза индустриализация и преобразяване на селското стопанство. Тя е последвана от глад, като академичните оценки за броя на жертвите варират между 15 и 45 милиона души.

През 1966 г. Мао започва „Културната революция“, която продължава до смъртта му. Периодът е белязан от преследване на политически противници, публични унижения, насилие и тежки сътресения в образованието, културата и държавното управление.

Именно съчетанието между ролята му на основател на КНР, култа към личността му и болезнената история на управлението му прави шегите с неговия образ особено чувствителни в Китай. Китайското външно министерство заяви, че извинението на Мбапе се приема сериозно, но не е ясно дали това ще върне прекратените договори или телевизионните излъчвания.

Източници: apnews.com, abc.net.au, channelnewsasia.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 7 Отговор
    По-скоро кой е Мбапе, за да се подиграва с великия Мао.

    15:18 30.10.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Заглавието на статията е ...нямам думи! Съдъдържа цялата същност и абсолюното обяснение на тъпотията, случила се със сивия ритнитопковец!

    15:38 30.10.2026

  • 3 Един друг

    4 5 Отговор
    Кой е Мао? Прочетете подробности в Черната книга на комунизма. Достоен продължителността на делото на другаря Сталин, виновен за смъртта на десетки милиони китайци.

    15:49 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаах

    5 0 Отговор
    Човек , който не знае кой е Мао Дзъдун , но знае кой е Мбапе, може само да се съжалява

    16:18 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо

    0 0 Отговор
    Те пък много чувствителни тез китайци. Ние колко вица за Бай Тошо имаме - българския Мао. Норвежците какво да кажат - комедианта от белия дом нарече страната им кенеФ.

    16:45 30.10.2026

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