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Фламенго дръпна с три точки на Палмейрас след 4:1

Фламенго дръпна с три точки на Палмейрас след 4:1

30 Октомври, 2026 15:30 455 0

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Фламенго разгроми Васко да Гама с 4:1 и оглави еднолично бразилското първенство. Педро и Самюел Лино вкараха по два гола

Фламенго дръпна с три точки на Палмейрас след 4:1 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фламенго увеличи преднината си пред Палмейрас на три точки в битката за титлата в бразилското първенство. Тимът от Рио де Жанейро разгроми Васко да Гама с 4:1 на стадион „Нилтон Сантос“ в мач от 33-ия кръг, докато Палмейрас завърши 0:0 като гост на Сантос.

Фламенго вече има 73 точки, а Палмейрас остава втори със 70. И двата отбора са изиграли по 33 мача, но лидерът има и две победи повече, което му дава предимство в допълнителния показател при равенство в точките.

Педро и Лино решиха дербито

Педро откри резултата още в 9-ата минута след центриране на Гийерме Варела. Васко отговори бързо и Алан Лескано изравни пет минути по-късно, но домакините не успяха да задържат равенството.

В 40-ата минута Педро се възползва от добавка след удар на Самюел Лино и върна преднината на Фламенго. Нападателят стигна до втория си гол в мача и затвърди силното си представяне след период без попадение.

Самюел Лино направи резултата 3:1 в 52-ата минута с удар от границата на наказателното поле. В 84-ата минута той се разписа отново и оформи разгрома. Така двамата нападатели отбелязаха всички голове за победителите.

Жардим: Това са само три точки

Треньорът на Фламенго Леонардо Жардим не позволи победата да бъде представена като решаваща за титлата.

„Това е още една победа, която ни позволява да имаме преднина от три точки. Само това означава“, заяви Жардим.

Фламенго се върна към победите след трудния успех с 3:2 над Атлетико Минейро в предишния кръг. Палмейрас, от своя страна, загуби две точки в нулевото равенство със Сантос и позволи на съперника си да се откъсне в челото.

Следващите мачове

Фламенго ще защитава лидерската си позиция срещу Гремио на 4 ноември от 19:30 часа местно време на „Маракана“. Палмейрас ще приеме Ремо на 5 ноември от 19:30 часа в мач от 34-ия кръг.

Преките последствия от последните резултати могат да се променят в следващите кръгове, а големият пряк сблъсък между двата претендента е насрочен за 36-ия кръг на първенството.

Източници: ge.globo.com, agenciabrasil.ebc.com.br, lance.com.br


Бразилия
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