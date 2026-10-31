Два световни рекорда в плуването! Джак Алекси и Клер Курзан пренаписаха историята в малък басейн

Американските плувци Джак Алекси и Клер Курзан поставиха нови световни рекорди по време на отборно състезание в Уестмонт. Двамата подобриха върховите постижения съответно на 100 метра свободен стил и 100 метра гръб в малък басейн.

23-годишният Алекси спря хронометрите на 44.46 секунди в дисциплината 100 метра свободен стил. Така олимпийският шампион и двукратен световен първенец подобри досегашния рекорд на австралиеца Кайл Чалмърс, който през 2021 година бе постигнал 44.84 секунди.

Сънародничката му Клер Курзан също записа впечатляващо постижение. 22-годишната американка финишира на 100 метра гръб за 53.92 секунди и подобри с една десета от секундата предишния световен рекорд, който принадлежеше на нейната сънародничка Реган Смит – 54.02 секунди.

Курзан е сребърна олимпийска медалистка и седемкратна световна шампионка. С новото си върхово постижение тя затвърди мястото си сред най-силните състезателки в плуването.

Двойният рекорден удар в Уестмонт превърна състезанието в изключително успешен ден за американското плуване.