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Два световни рекорда в плуването! Джак Алекси и Клер Курзан пренаписаха историята в малък басейн

Два световни рекорда в плуването! Джак Алекси и Клер Курзан пренаписаха историята в малък басейн

31 Октомври, 2026 15:19 446 0

  • джак алекси-
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  • плуване-
  • световни рекорди-
  • малък басейн

Двамата подобриха върховите постижения на 100 метра свободен стил и 100 метра гръб

Два световни рекорда в плуването! Джак Алекси и Клер Курзан пренаписаха историята в малък басейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американските плувци Джак Алекси и Клер Курзан поставиха нови световни рекорди по време на отборно състезание в Уестмонт. Двамата подобриха върховите постижения съответно на 100 метра свободен стил и 100 метра гръб в малък басейн.

23-годишният Алекси спря хронометрите на 44.46 секунди в дисциплината 100 метра свободен стил. Така олимпийският шампион и двукратен световен първенец подобри досегашния рекорд на австралиеца Кайл Чалмърс, който през 2021 година бе постигнал 44.84 секунди.

Сънародничката му Клер Курзан също записа впечатляващо постижение. 22-годишната американка финишира на 100 метра гръб за 53.92 секунди и подобри с една десета от секундата предишния световен рекорд, който принадлежеше на нейната сънародничка Реган Смит – 54.02 секунди.

Курзан е сребърна олимпийска медалистка и седемкратна световна шампионка. С новото си върхово постижение тя затвърди мястото си сред най-силните състезателки в плуването.

Двойният рекорден удар в Уестмонт превърна състезанието в изключително успешен ден за американското плуване.


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