Мениджърът на Насар: Рядко се прибираше вкъщи

Карлос Насар е преминал през здравословни проблеми и изключително натоварен тренировъчен период преди спечелването на четвъртата си световна титла. Това разказа неговият мениджър Николай Жейнов в интервю за Sportal.bg след триумфа на българския щангист на световното първенство в Нинбо, Китай.

Насар спечели златото в категория до 95 килограма, като постави три световни рекорда. Той записа 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя. Резултатите потвърдиха титлата му, след като българинът вече си беше осигурил първото място с успешен опит на 220 килограма в изтласкването.

„Имаше немалко здравословни проблеми в последно време“, заяви Жейнов. Той добави, че въпреки трудностите Насар е продължил подготовката си на високо ниво и е прекарал цял месец почти постоянно в тренировъчната зала.

„В продължение на месец той не излезе от залата и дори рядко се е прибирал до вкъщи.“

Мениджърът не уточни какви точно са били здравословните проблеми на щангиста. По думите му част от хората са смятали, че Насар не е достатъчно добре подготвен, но представянето му в Нинбо е опровергало тези очаквания.

След като титлата вече е била решена, Насар е избрал да направи опит на 230 килограма. Жейнов каза, че това е изненадало дори членовете на екипа, но щангистът е успял да преодолее тежестта и така е поставил световни рекорди както в изтласкването, така и в двубоя.

„Всички бяхме изненадани, че реши да рискува с опит на 230 килограма при положение, че вече си беше осигурил титлата“, каза Жейнов. Според него решението е било свързано с желанието на Насар да покаже възможностите си на подиума, а не само да защити златния медал.

Жейнов заяви още, че Насар вече има предложения да се състезава за други държави. Той очаква интересът към българския щангист да се увеличи след рекордното му представяне в Китай, но подчерта, че Насар продължава да се състезава за България.