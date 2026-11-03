Димитър Докузов е 17-и на 400 м свободен стил в Дакар

Димитър Докузов зае 17-о място на 400 метра свободен стил на Младежките олимпийски игри в Дакар. 17-годишният български плувец завърши седми в четвърта серия с време 4:06.00 минути.

Докузов започна силно и в първите 200 метра се движеше на втора-трета позиция. След това темпото му спадна, а той остана 17-и в общото класиране.

„Много тежко беше. Първите 200 метра тръгнах добре, но после не успях да задържа“, каза Докузов след серията.

Българският състезател посочи като сериозен фактор температурата на водата, която е била 29 градуса. По думите му условията са се отразили на представянето му и са направили дистанцията особено тежка.

Златния медал спечели Рами Билал А. Алрахмуни от Саудитска Арабия с време 3:47.86 минути. Следващото участие на българина в Дакар ще бъде на 200 метра свободен стил в петък. „200 е по-къса, дано успея да се справя“, заяви той.

Докузов определи престоя си в Сенегал като приятно преживяване. На трибуните в Дакар го подкрепяше неговото семейство, което е пътувало до Африка за Игрите.