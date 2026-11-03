Новини
Спорт »
Други спортове »
Димитър Докузов е 17-и на 400 м свободен стил в Дакар

Димитър Докузов е 17-и на 400 м свободен стил в Дакар

3 Ноември, 2026 15:04 409 2

  • дмитър докузов-
  • плуване-
  • младежки олимпийски игри-
  • дакар 2026-
  • 400 метра свободен стил

Българският плувец завърши седми в своята серия с време 4:06.00 минути. В петък той ще участва и на 200 метра свободен стил

Димитър Докузов е 17-и на 400 м свободен стил в Дакар - 1
Снимка: БФПС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Димитър Докузов зае 17-о място на 400 метра свободен стил на Младежките олимпийски игри в Дакар. 17-годишният български плувец завърши седми в четвърта серия с време 4:06.00 минути.

Докузов започна силно и в първите 200 метра се движеше на втора-трета позиция. След това темпото му спадна, а той остана 17-и в общото класиране.

„Много тежко беше. Първите 200 метра тръгнах добре, но после не успях да задържа“, каза Докузов след серията.

Българският състезател посочи като сериозен фактор температурата на водата, която е била 29 градуса. По думите му условията са се отразили на представянето му и са направили дистанцията особено тежка.

Златния медал спечели Рами Билал А. Алрахмуни от Саудитска Арабия с време 3:47.86 минути. Следващото участие на българина в Дакар ще бъде на 200 метра свободен стил в петък. „200 е по-къса, дано успея да се справя“, заяви той.

Докузов определи престоя си в Сенегал като приятно преживяване. На трибуните в Дакар го подкрепяше неговото семейство, което е пътувало до Африка за Игрите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокора

    0 0 Отговор
    Рами Билал от Саудитска Арабия може да се бори за финал на 400 св. стил на световното по плуване преди месеци.
    Ще отвее и Петър Мицин вероятно?

    15:28 03.11.2026

  • 2 честен ционист

    0 1 Отговор
    Защо не се споменава, че Дакар е столица на Сенегал и по снимките като гледам заслужават да са в ЕС много повече от Ганчо фалшивото Джиро.

    15:30 03.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове