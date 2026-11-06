Симона Иванова е на финал на 200 м свободен стил в Дакар

Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил на младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българската плувкиня даде второ време в четвърта серия – 2:06,71 минути, което ѝ осигури петия резултат сред всички финалистки.

Най-бърза в сериите беше представителката на Индия Динидхи Десингху с време 2:04,51 минути. Финалът при жените е по програма в 15:30 часа местно време, или 17:30 часа българско време.

Димитър Докузов не успя да се класира за финала на 200 метра свободен стил при мъжете. Българинът остана пети в пета серия с резултат 1:54,85 минути и зае 15-о място в общото класиране сред 43 стартирали плувци.