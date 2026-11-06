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Симона Иванова е на финал на 200 м свободен стил в Дакар

Симона Иванова е на финал на 200 м свободен стил в Дакар

6 Ноември, 2026 14:28 446 0

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  • дакар 2026-
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  • плуване-
  • димитър докузов

Българката даде пети резултат в сериите на младежките олимпийски игри. Димитър Докузов остана 15-и в общото класиране при мъжете

Симона Иванова е на финал на 200 м свободен стил в Дакар - 1
Снимка: БФПС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил на младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българската плувкиня даде второ време в четвърта серия – 2:06,71 минути, което ѝ осигури петия резултат сред всички финалистки.

Най-бърза в сериите беше представителката на Индия Динидхи Десингху с време 2:04,51 минути. Финалът при жените е по програма в 15:30 часа местно време, или 17:30 часа българско време.

Димитър Докузов не успя да се класира за финала на 200 метра свободен стил при мъжете. Българинът остана пети в пета серия с резултат 1:54,85 минути и зае 15-о място в общото класиране сред 43 стартирали плувци.


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