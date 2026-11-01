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Барселона е голова машина! Каталунците поставиха исторически рекорд в Ла Лига

Барселона е голова машина! Каталунците поставиха исторически рекорд в Ла Лига

1 Ноември, 2026 18:27 1 041 1

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  • реал мадрид-
  • депортиво алавес-
  • голов рекорд

След първите 11 кръга в Ла Лига „блаугранас“ имат внушителните 46 попадения

Барселона е голова машина! Каталунците поставиха исторически рекорд в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона на Ханзи Флик впечатлява не само с поредицата си от победи, но и с изключителната резултатност, която демонстрира от началото на сезона. Каталунците бележат с лекота и все по-често превръщат мачовете си в истински голови спектакли.

След първите 11 кръга в Ла Лига „блаугранас“ имат внушителните 46 попадения, което означава средно над четири гола на двубой. В същото време тимът е допуснал 12 гола, а головата му разлика достига впечатляващите +34.

Според информацията това е най-доброто постижение в историята на испанския шампионат след първите 11 кръга. Макар за ранните десетилетия на надпреварата да няма пълна статистическа документация, подобна резултатност и толкова сериозна голова разлика са изключително рядко срещани.

Поражението с 1:2 от Реал Мадрид в предишния кръг се оказа по-скоро изключение от тенденцията. След двете последователни загуби имаше очаквания, че Барселона може да изпита затруднения при завръщането си към победите.

Футболистите на Флик обаче реагираха по впечатляващ начин. В двубоя срещу Депортиво Алавес каталунците отново демонстрираха атакуващата си мощ и отбелязаха шест попадения, с което дадоха ясен знак, че трудният период е останал зад гърба им.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    1 1 Отговор
    А къде беше головата машина миналата Неделя стещу Реал?

    18:33 01.11.2026

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