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БФЛА предлага нови лекоатлетически бази в четири града

БФЛА предлага нови лекоатлетически бази в четири града

2 Ноември, 2026 12:53 709 0

  • лека атлетика-
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Федерацията е изпратила предложения до София, Пловдив, Варна и Бургас, но засега няма одобрено финансиране и срокове за строителство

БФЛА предлага нови лекоатлетически бази в четири града - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерация по лека атлетика предлага съвместно проучване, проектиране и изграждане на специализирани спортни съоръжения в София, Пловдив, Варна и Бургас. Инициативата е насочена към подобряване на условията за тренировки и състезания, но все още е на етап предложения и проучване. За четирите града няма обявени конкретни срокове за строителство или одобрено финансиране.

БФЛА призовава лекоатлетическите клубове в страната да представят идеи за нужните ремонти и нови обекти. На тази основа федерацията ще съдейства за изготвянето на предложения до общините, като документите ще бъдат изпращани и с копие до Министерството на младежта и спорта.

Предвижда се обновените бази да бъдат достъпни не само за професионални състезатели. Те трябва да могат да се използват от ученици и студенти, служители на МВР, военнослужещи и пожарникари, както и от граждани, които практикуват масов спорт. Необходимостта от инвестиции се вижда и от данните в картата на лекоатлетическата инфраструктура, която БФЛА разработва. В нея са включени 106 обекта в 70 града. 63 от тях са посочени като нуждаещи се от ремонт, а 36 са определени като съоръжения в добро състояние. Разликата между двете групи показва мащаба на натрупаните проблеми, без да означава, че всички останали обекти са напълно неизползваеми.

Федерацията започна национална обиколка през май 2026 г., за да оцени състоянието на пистите, залите и секторите за отделните дисциплини. Президентът на БФЛА Георги Павлов заяви: „Най-важното е да се постави началото“. По думите му реализацията изисква координация между федерацията, държавата, общините и спортните клубове. Пример за завършен проект е лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца, открита на 28 октомври. Инвестицията е на стойност 1 292 753,69 евро и е реализирана от Община Враца по проект, финансиран със средства по споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Старата настилка е подменена със синтетична каучукова настилка, сертифицирана от Световната атлетика. Обновени са зоните за дълъг скок и са изградени сектори за хвърляне на гюле, чук и диск. За висок и овчарски скок е доставено професионално оборудване.

Като примери за сътрудничество между местната власт и спортните организации БФЛА посочва още обновените бази в Кюстендил и Дупница. Следващата стъпка е официалното представяне на интерактивната карта, разработвана съвместно с Българския олимпийски комитет. Тя трябва да подпомогне определянето на приоритетите и планирането на бъдещите инфраструктурни проекти.


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