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Ботев Пловдив с жест към феновете си

Ботев Пловдив с жест към феновете си

2 Ноември, 2026 14:38 439 1

  • ботев пловдив-
  • дунав русе-
  • първа лига-
  • футболни билети

Пропуските за домакинството от 13-ия кръг на Първа лига започват от 5 евро

Ботев Пловдив с жест към феновете си - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) намали цените на билетите за предстоящото домакинство срещу Дунав (Русе) от 13-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в петък от 19:15 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските вече са в продажба в клубния магазин и онлайн. Най-евтините билети са за Трибуна Юг и сектора за гости – по 5 евро.

Цените на билетите за Ботев – Дунав

  • Трибуна Юг – 5 евро;
  • Трибуна Изток – 7 евро;
  • Сектор А, блокове 2, 6 и 7 – 10 евро;
  • Сектор А, блокове 3 и 5 – 12 евро;
  • Сектор А, блокове 4, P1 и P3 – 15 евро;
  • Сектор А, блок 1 – 15 евро за семеен сектор за двама възрастни с две деца;
  • Сектор гости – 5 евро.

От Ботев посочиха, че решението е жест към привържениците заради подкрепата им към клуба и отбора в труден момент. В съобщението се споменава трагичната смърт на Илиян Филипов и присъствието на феновете по трибуните и при гостуванията. „Само заедно можем да излезем крайни победители“

С това послание клубът призова привържениците да застанат отново зад отбора в предстоящия мач с Дунав. Билетите за срещата са достъпни преди домакинството както във фен магазина, така и чрез онлайн продажба.


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    Заедно ще победим. Разделени падаме.

    15:19 02.11.2026

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