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Даниел Моралес е новият треньор на Спартак Варна

Даниел Моралес е новият треньор на Спартак Варна

3 Ноември, 2026 15:22 458 1

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В щаба му влиза Витомир Вутов, който ще отговаря за подготовката на вратарите

Даниел Моралес е новият треньор на Спартак Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниел Моралес поема първия отбор на Спартак Варна, обявиха официално от клуба. Назначението на бразилския специалист идва след раздялата с досегашния наставник Васил Петров, за която стана ясно по-рано днес.

За последно Моралес работеше като старши треньор на третия състав на ЦСКА. Той обаче познава добре обстановката в Спартак, тъй като в миналото е защитавал цветовете на варненския клуб и като футболист.

Треньорската кариера на бразилеца е свързана с няколко български отбора. В ЦСКА той е заемал различни позиции – бил е начело на първия тим, помощник-треньор и наставник в детско-юношеската школа. Освен това е работил в Ботев Враца и Беласица Петрич.

В щаба на Моралес влиза и Витомир Вутов, който ще отговаря за подготовката на вратарите. Вутов има шампионска титла на България с Литекс Ловеч като част от треньорския екип. В кариерата си е работил още с вратарите на мъжкия национален отбор и юношеските формации на България до 19 и до 17 години.

Новият треньор на вратарите е бил част и от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега отново ще работи в Спартак Варна.

Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков запазват местата си и ще продължат работата си в първия отбор.

От варненския клуб пожелаха успех на Даниел Моралес и неговия екип, като изразиха надежда за много победи със „соколите“.


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    Ще цъфнат и вържат с тоя анонимник

    15:25 03.11.2026

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