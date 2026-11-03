Унай Емери е сред фаворитите за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед

Наставникът на Астън Вила Унай Емери е сред обсъжданите кандидати за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Това съобщи популярният журналист Фабрицио Романо в своя YouTube канал.

„Влиятелни хора в Манчестър Юнайтед смятат Емери за идеалния треньор, с когото да бъде изградено бъдещето на клуба. Астън Вила обаче трябва да бъде уважавана“, коментира Романо.

От ръководството на бирмингамци нямат намерение да се разделят с 55-годишния испански специалист – нито по време на настоящия сезон, нито след неговия край. Директорите Роберто Олабе и Дамяно Видагани разглеждат Емери като основна фигура в дългосрочния проект на клуба. Треньорът има сериозно влияние не само върху спортно-техническата подготовка, но и върху трансферната политика и останалите футболни решения.

Емери пое Астън Вила през ноември 2022 година, а договорът му с клуба е до лятото на 2029-а. Под негово ръководство тимът от Бирмингам спечели Лига Европа през 2026 година.

В същото време Манчестър Юнайтед продължава да изпитва сериозни затруднения. Под ръководството на Майкъл Карик „червените дяволи“ са в серия от девет поредни мача без победа във всички турнири. Отборът заема 17-ото място във Висшата лига със седем точки, което засилва натиска върху клуба да намери решение за бъдещето на треньорския пост.