Майкъл Карик след обрата срещу Рома: „На „Олд Трафорд“ се случват магически неща“

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана изключително доволен от характера и реакцията на своите футболисти при победата с 3:2 над Рома в Шампионската лига. Наставникът призна, че на почивката е напомнил на играчите колко бързо може да се промени обстановката на „Олд Трафорд“, но предупреди, че истинската стойност на успеха ще стане ясна според представянето на отбора в следващите срещи.

„Беше хубава вечер. Преди всичко трябва да отдам заслуженото на футболистите, които показаха характер и качество в момент, когато имахме най-голяма нужда от това. На този стадион се случват невероятни, магически неща и говорихме за тях на почивката. Постепенно навлязохме в мача през първото полувреме, въпреки че допуснахме твърде лесни голове. На почивката си припомнихме колко бързо може да се промени всичко тук – понякога е необходим само един момент. Момчетата се възползваха от всяка малка възможност и бяха фантастични в края“, заяви Карик.

Англичанинът разкри, че основната му цел в съблекалнята е била да успокои футболистите и да им помогне да преодолеят натрупаното разочарование. Според него Юнайтед е показвал добри неща и преди почивката, но играчите не са успявали да ги оценят заради напрежението от развоя на срещата.

„Казах им да не се обезсърчават прекалено. Имах усещането, че постепенно намираме път към мача и стигаме до наказателното поле на съперника. Футболистите не го усещаха по същия начин, защото бяха натрупали твърде много раздразнение и разочарование. Знаех, че правим и добри неща срещу много силен отбор. Когато противникът играе толкова агресивно човек за човек, е нормално да имаш както успешни, така и неуспешни действия. Най-важното е да запазиш положителната нагласа. Момчетата реагираха отлично през второто полувреме“, обясни наставникът.

Карик обаче не пожела да определи победата като повратен момент за сезона, тъй като според него това ще зависи от резултатите в предстоящите двубои. Той обърна внимание и на представянето на Юри Тилеманс, който се появи в игра след принудителната смяна на Карлос Балеба.

„Това е само един мач и значението му ще зависи от това какво ще последва. Трябва да използваме положителната енергия от тази победа. Момчетата показаха много след почивката. За съжаление, Карлос Балеба трябваше да напусне терена, но Юри Тилеманс влезе и беше фантастичен. Той показа характера си и колко важен е опитът му, когато трябва да се включиш в подобен мач. Усещаше се положителната енергия и беше страхотно отново да видим стадиона в такава атмосфера“, коментира мениджърът.

Специално внимание получи и младият Шей Лейси, който се отчете с асистенция за победното попадение на Матеус Куня. Карик не скри възхищението си от таланта и отношението на младия футболист към играта.

„Много се радвам за Шей. Изключително много го харесвам – той е невероятно талантлив и има огромно желание да се справя добре. Подаде чудесно към Матеус, който овладя топката с по-далечния от нея крак. През второто полувреме преместихме Куня по-навътре, а Брайън Мбемо заигра по-широко вляво, за да постигнем по-добър баланс. Шей е много обичан и уважаван от съотборниците си. В края дори се включваше в защита като десен бек. Това показва колко много е готов да даде за отбора“, заяви Карик.

В заключение мениджърът подчерта, че успехът има особено значение и за привържениците на Манчестър Юнайтед, които преминават през труден период. Той изрази задоволство от възможността отборът отново да подари на феновете вечер, изпълнена с емоции и положителни преживявания.

„Това е победа за целия футболен клуб. Искаме привържениците да си тръгват щастливи, да им подаряваме подобни представяния и вечери, заради които да се връщат отново с още повече енергия. Като отбор показахме характер, за да преминем през всичко, което ни се случи. Именно в такива моменти научаваш много за хората около себе си. Футболистите научават неща за мен, а аз разбирам повече за тях, за характера им и за това доколко са готови да се раздават. Сега трябва да извлечем максимума от тази вечер и да продължим напред. Какво ще означава победата в по-голям план, ще разберем от следващите резултати, но тази вечер определено се чувствам много по-добре“, завърши Карик.