Левски започва битката в Шампионската лига с гостуване на хърватския шампион Младост

Волейболният шампион на България Левски София стартира участието си в квалификациите за груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир. В първия двубой от втория квалификационен кръг „сините“ ще гостуват на хърватския първенец Младост Загреб. Срещата е насрочена за днес, 4 ноември, от 20:00 часа в зала „Боян Странич“ в хърватската столица.

За домакините предстоящото участие е от особено значение. Младост се надява да се завърне в груповата фаза на Шампионската лига за първи път от 27 години.

Левски влиза в европейското предизвикателство с добра форма, след като заема първото място в родното първенство с пълен актив от шест точки след две победи.

Хърватският състав също започна силно сезона и записа три поредни успеха в местната Суперлига. Воденият от Тони Ковачевич тим вече премина и през първия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като отстрани кипърския Куутио Хоумс Пафиакос. Младост постигна две победи с по 3:1 гейма.

В състава на загребския тим има няколко чуждестранни състезатели. Сред тях са японското либеро Амане Кумагай, словенският посрещач Ян Покершник и черногорският център Никола Джурович.

Особено познато име за българските волейболни привърженици е Стипе Перич. 204-сантиметровият център има опит в родното първенство, след като през сезон 2021/2022 защитаваше цветовете на Дея спорт (Бургас). С бургаския тим той завърши на четвърто място в Супер Волей.