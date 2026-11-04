ЦСКА е на върха на женската волейболна лига след 4-а победа

ЦСКА оглави класирането в женската Национална волейболна лига, след като записа четвърта поредна победа от началото на сезона. Столичният тим се наложи с 3:0 като гост на Драгоман в отделните части 25:10, 25:13 и 27:25.

Домакините не успяха да се противопоставят в първите два гейма, които ЦСКА спечели убедително. Най-оспорвана беше третата част. Драгоман повиши нивото си на игра, а столичният състав допусна отпускане, но „червените“ запазиха самообладание в края и затвориха мача без четвърти гейм.

В следващия кръг ЦСКА трябва да гостува на Марица 2022 в Пловдив. Двубоят е насрочен за 13 ноември.

Първоначално следващият мач на столичанки трябваше да бъде домакинство срещу шампиона Марица. Срещата обаче е отложена за 19 ноември.