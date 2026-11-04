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ЦСКА е на върха на женската волейболна лига след 4-а победа
  Тема: Български спортни успехи

ЦСКА е на върха на женската волейболна лига след 4-а победа

4 Ноември, 2026 20:42 396 0

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Столичният тим спечели с 3:0 при гостуването си на Драгоман. „Червените“ ще играят с Марица 2022 на 13 ноември

ЦСКА е на върха на женската волейболна лига след 4-а победа - 1
Снимка: БГНЕС архив
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА оглави класирането в женската Национална волейболна лига, след като записа четвърта поредна победа от началото на сезона. Столичният тим се наложи с 3:0 като гост на Драгоман в отделните части 25:10, 25:13 и 27:25.

Домакините не успяха да се противопоставят в първите два гейма, които ЦСКА спечели убедително. Най-оспорвана беше третата част. Драгоман повиши нивото си на игра, а столичният състав допусна отпускане, но „червените“ запазиха самообладание в края и затвориха мача без четвърти гейм.

В следващия кръг ЦСКА трябва да гостува на Марица 2022 в Пловдив. Двубоят е насрочен за 13 ноември.

Първоначално следващият мач на столичанки трябваше да бъде домакинство срещу шампиона Марица. Срещата обаче е отложена за 19 ноември.


България
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