Над 120 пожарникари, спасители, курсанти и доброволци от България и Сърбия участваха в полево учение за реакция при бедствия и аварии в Монтана. Сценарият включваше земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер, горски пожар, причинен от скъсани електрически проводници, и наводнение след скъсване на дига на язовир „Огоста“. Учението беше част от заключителното събитие по стратегическия проект RESPONSE.

Екипите демонстрираха гасене на горски пожар с нови специализирани автомобили и гасаческа техника. В рамките на тренировката бяха показани още издирване и спасяване на хора от рухнали сгради с помощта на специално обучени кучета, обезопасяване на участък с леснозапалими течности, изваждане на хора, заклещени в автомобили, оказване на първа помощ и спасяване с лодки на хора, засегнати от наводнение.

„За нас този проект е от съществено значение и с това учение финализираме обучението по проекта“, заяви заместник-директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Любомир Баров. Резултатите бяха представени в Центъра за професионално обучение в Монтана от представители на ГДПБЗН, Академията на МВР, Областната дирекция на МВР, Националната асоциация на доброволците в Република България и сръбския партньор.

Доставена е нова техника за екипите

Проектът RESPONSE се финансира по Програма Интеррег VI-A ИПП България – Сърбия 2021–2027 с бюджет близо 7,29 млн. евро. Партньори са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Секторът за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциация на доброволците в България.

По проекта са доставени 19 специализирани автомобила за службите в двете държави, шест от които са за България. На българските служби предстои да бъдат предоставени още 12 високопроходими специализирани автомобила, верижен булдозер за прокарване на просеки при горски пожари, микробус и допълнително оборудване. В пограничния регион вече са монтирани 600 димни датчика в домовете на възрастни и самотно живеещи хора, като предстои поставянето на още 50.

Обучени са хиляди деца и доброволци

В рамките на проекта са проведени 16 обучения и практически занятия за 200 пожарникари и 120 спасители и доброволци. Изработени са 7600 информационни брошури с указания за действия при земетресения, пожари и наводнения.

В училища от България и Сърбия са обучени 3839 деца, а в Сърбия предстои през програмата да преминат още 700 ученици. Създадени са мобилно приложение и образователен филм за реакция при бедствия, доставени са и специализирани раници за извънредни ситуации. По проекта е предвиден и частичен ремонт на общежитието към Центъра за професионално обучение на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана.

Източници: bnrnews.bg, ruse.news