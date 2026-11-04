АЕК и Реал Мадрид с 1:1 на почивката в Шампионската лига

АЕК Атина и Реал Мадрид завършиха първото полувреме при равенство 1:1 в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Домакините поведоха в 12-ата минута. Абубакари Койта се възползва от възможността пред вратата на Реал Мадрид и даде аванс на гръцкия тим.

Реал Мадрид стигна до изравняване след активни минути на Джуд Белингам. Английският полузащитник първоначално отбеляза, но попадението му беше отменено заради засада.

Няколко минути по-късно Белингам все пак се разписа официално и възстанови равенството. За гола асистира Марк Кукурея.

Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1 в двубоя, който се играе в Атина.