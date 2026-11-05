Панатинайкос надви Реал Мадрид след продължение в зрелищен сблъсък от Евролигата

Панатинайкос постигна драматична победа със 115:112 над Реал Мадрид след продължение в дербито от десетия кръг на Евролигата. Двубоят се игра в „Movistar Arena“ и предложи оспорвана битка до последните секунди.

Редовното време завърши при равенство 101:101, след като двата отбора си размениха по един силен период. Гръцкият гранд започна по-добре и спечели първата четвърт с 24:18, но Реал постепенно намери ритъма си и успя да остане в мача. След равностойна втора половина на срещата победителят трябваше да бъде определен в допълнителни пет минути.

Големият герой за Панатинайкос беше Кендрик Нън, който завърши с впечатляващите 33 точки. Матиас Лесор също имаше ключов принос за успеха, записвайки 20 точки, 9 борби и 5 асистенции.

За домакините от Мадрид най-резултатен беше Андрес Фелис с 27 точки и 6 асистенции. Алберто Абалде добави още 23 пункта, но усилията на двамата не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението.

Реал Мадрид беше без няколко важни състезатели. Аржентинският гард Факундо Кампацо пропусна срещата заради мускулна травма на крака. Габриел Дек и Усман Гаруба също продължават възстановяването си и ще останат извън игра за по-продължителен период.

След ценния успех Панатинайкос оглавява класирането в Евролигата с баланс от 8 победи и 2 загуби. Реал Мадрид заема деветата позиция с шест успеха и четири поражения.