Ювентус проучва възможността да привлече Хакан Чалханоглу от Интер като свободен агент. Според „Тутоспорт“, торинският клуб търси опитен полузащитник, който да се превърне във водеща фигура в халфовата линия.

Идеята е Ювентус да се възползва от изтичането на договора на турския национал с Интер и да си осигури услугите му без трансферна сума. На този етап обаче няма потвърдена оферта, договорка или започнали официални преговори между страните.

Ръководството на Ювентус ще вземе решение едва след оценка на физическото състояние на Чалханоглу. Медицинските и физическите прегледи ще бъдат определящи за евентуалното предприемане на конкретни действия.

Темата придобива допълнителна тежест заради последния проблем на футболиста. Интер съобщи, че изследванията са установили мускулно дразнене на флексорите на дясното бедро.

„Изследванията установиха мускулно дразнене на флексорите на дясното бедро“, съобщи Интер.

Очакванията са възстановяването да продължи около три-четири седмици, което може да го извади от няколко двубоя на италианския клуб.

Чалханоглу е оценяван от Ювентус заради опита си и техническите качества, които могат да дадат повече контрол и креативност в средата на терена. Интересът към него обаче остава условен и е свързан както с договора му, така и с медицинската оценка.

Следващата стъпка би била възможна едва ако Ювентус прецени, че футболистът може да поддържа необходимото конкурентно ниво. До тогава преминаването му в Торино остава само вариант на трансферния пазар.