Сектор Б призова феновете на Левски, които не са успели да получат билет за гостуващия сектор на Олимпик Марсилия, да закупят пропуски за домакинската трибуна непосредствено до местата за гости. Организираните привърженици заявиха, че квотата от 500 билета е покрила по-малко от една седма от направените заявки.

От Левски са сезирали УЕФА за ограничения брой пропуски, но квотата не е била увеличена. На този фон Сектор Б посочва, че голяма част от организираните привърженици, които обичайно следват отбора, са останали без билет.

В изявлението се казва, че феновете, които пътуват до Марсилия, трябва да се съберат на пункт, чиято локация е предоставена от ПФК Левски, след което да се отправят заедно към стадиона.

„Ние сме с Левски навсякъде“, заявяват от Сектор Б.

Привържениците посочват, че ограничената информация е затруднила организацията на пътуването и настаняването. В съобщението се споменават и предупреждения за възможни безредици в Марсилия, които според феновете не са ги отказали от присъствие на мача.

Сектор Б съветва хората с билети за домакинския сектор да останат близо до гостуващата трибуна и да не се отделят от останалите привърженици. В края на изявлението феновете са призовани да бъдат „напълно адекватни и готови за провокации от всякакво естество“.

Левски започна основната фаза на Лига Европа с две победи, едно равенство и една загуба. Мачовете срещу отбори от водещите европейски първенства привличат засилен интерес сред привържениците на клуба.