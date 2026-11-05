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Берое е изправен пред риск да загуби лиценза си заради дълг към бивш треньор

Берое е изправен пред риск да загуби лиценза си заради дълг към бивш треньор

5 Ноември, 2026 15:02 487 0

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Маурицио Миеле е подал молба до Българския футболен съюз

Берое е изправен пред риск да загуби лиценза си заради дълг към бивш треньор - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият кондиционен треньор на Берое Маурицио Миеле е предприел нова стъпка в продължителния си финансов спор със старозагорския клуб. Чрез своя адвокат по спортно право Степан Киркоров той е подал молба до Българския футболен съюз с искане лицензът на „зелените“ да бъде отнет. Документът е внесен на 28 септември 2026 година, съобщава Sportal.bg.

Причината са неизплатени задължения към италианския специалист, натрупани след прекратяването на договора му и последвалите съдебни процедури. Според информацията до момента Миеле печели делата срещу клуба, а финансовият казус вече създава сериозен риск за лицензирането на Берое.

Маурицио Миеле е част от щаба на Густаво Араголаса по време на престоя им в Берое през 2023 година. През септември същата година договорните отношения с двамата са прекратени по инициатива на собственика на клуба.

Според постигнатото споразумение Берое е трябвало да изплати на кондиционния треньор обезщетение в размер на 51 500 лева – сума, съответстваща на възнагражденията му до края на първоначално договорения период. От нея обаче Миеле получава единствено 4000 лева в края на 2023 година.

След липсата на последващи плащания италианецът започва съдебни действия през май 2025 г., завеждайки дело в Районния съд в Стара Загора. Искът е за 47 500 лева и е заведен под номер 2263/2025.

През 2026 година спорът достига до Окръжния съд в Стара Загора, след като и двете страни оспорват решението на първата инстанция. Районният съд уважава частично претенциите на Миеле, като отхвърля искането за 10 000 лева и осъжда Берое да му изплати останалите 37 500 лева.

При разглеждането на казуса от Окръжния съд обаче всички претенции на италианеца са уважени, включително и първоначално отхвърлената сума от 10 000 лева. Делото във втората инстанция е с номер 49/2026.

След съдебното решение Миеле образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител в Стара Загора. Впоследствие са наложени запори върху банковите сметки на клуба и клубния автобус. Решението на Окръжния съд е от 22 юни 2026 година, а съдебните актове са публично достъпни на интернет страниците на двете съдебни институции.

Според информацията клубът е имал подобно споразумение за изплащане на дължими суми и с бившия старши треньор Густаво Араголаса, но не е изпълнил и задълженията си към него. Аржентинският специалист е потърсил правата си пред Футболния трибунал на ФИФА – процедура, достъпна за старши треньорите.

Кондиционните специалисти обаче нямат същата възможност да сезират футболната централа. Затова Миеле е трябвало да защити интересите си чрез съдебната система в България.

Последното действие на неговия адвокат е насочено към лицензионната комисия на БФС. В подадената молба се настоява за отнемане на лиценза на Берое заради неизпълнени финансови задължения към бивш служител.

В документа се посочва, че лицензът на клуба е издаден при условие за спазване на финансовите изисквания на Наредбата за национално клубно лицензиране. Според изложените аргументи задълженията към бивши служители попадат сред критериите, заложени в член 50, точка 2 и член 66, точка 2 от наредбата. Като допълнително основание е посочен член 14, точка 5, свързан с възможността за отнемане на клубен лиценз.

Сигналът е подаден на 28 септември 2026 г., но към момента на публикацията няма информация БФС да е предприел конкретни действия или да се е произнесъл по искането.

Финансовите последици за Берое също продължават да нарастват. Първоначално претендираната сума е била 47 500 лева, но според информацията към настоящия момент задължението вече надхвърля 35 000 евро. Върху него продължават да се начисляват лихви и съдебни разноски, което допълнително утежнява положението на старозагорския клуб.


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