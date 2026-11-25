Европейските държави не са отхвърлили поканата да изпратят свои представители в Москва за обсъждане на въпроса за Украйна, заяви съветникът по външнополитическите въпроси на Кремъл Юрий Ушаков. По думите му поканата остава в сила, но все още няма договорена среща в руската столица.

„Не сме получили точно такъв отказ. Имаше различни публични изявления, но има и сигнали, които идват по други канали, например по телефона“, каза Ушаков. Той добави, че Москва се надява европейските държави да отговорят по един или друг начин на предложението.

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Поканата е отправена по-рано през ноември

Руският президент Владимир Путин обяви по-рано през месеца, че Русия е предложила европейски дипломати да посетят Москва, за да изяснят позициите на своите държави относно мирните преговори за Украйна. Според руската страна това трябва да стане преди да бъде определен форматът на по-нататъшния диалог.

Путин заяви, че Москва иска първо да разбере какво Европа възнамерява да внесе в преговорите. След изясняването на европейските позиции Русия ще реши как да продължи диалогът за Украйна.

Няма решение за европейско участие в преговорите

Ушаков уточни, че засега няма постигнато споразумение за среща с европейски представители в Москва. Не е взето решение и за тяхното участие в тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ.

Европейската комисия заяви, че е запозната с руската покана, но продължава да се фокусира върху обсъждания в многостранен формат. Европа не е била представена в досегашните посредничени от САЩ преговори между Русия и Украйна.

Източници: aa.com.tr