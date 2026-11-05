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Левски с 22-ма футболисти за мача с Ягелония
  Тема: Български спортни успехи

Левски с 22-ма футболисти за мача с Ягелония

5 Ноември, 2026 15:43 488 0

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Хулио Веласкес няма да разчита на четирима некартотекирани играчи и двама футболисти с медицински проблеми. Срещата от Лига Европа е тази вечер на стадион „Васил Левски“

Левски с 22-ма футболисти за мача с Ягелония - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за домакинството срещу полския Ягелония в четвъртия кръг на Лига Европа. Мачът е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

В разширения състав не попаднаха Оливер Камдем, Петко Христов, Адриан Райчев и Мустафа Сангаре, които нямат картотека за турнира. Извън групата са още Радослав Кирилов, който се възстановява след операция, и Асен Митков, който лекува контузия.

Веласкес ще избира между Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров за вратарския пост.

Защитата включва Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон и Алекс Сентейес.

В халфовата линия са Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо и Мазир Сула.

Нападателите в групата са Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа и Стивън Стоянчов.

Левски заема 17-о място във временното класиране на турнира с 4 точки и се намира в зоната за плейофите. Ягелония е 27-и с 3 точки.

След двубоя с полския тим на Левски предстоят срещи с Олимпик Марсилия, Лилестрьом, Милан и Съндърланд.


София / България
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