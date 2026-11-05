Левски с 22-ма футболисти за мача с Ягелония

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за домакинството срещу полския Ягелония в четвъртия кръг на Лига Европа. Мачът е тази вечер от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

В разширения състав не попаднаха Оливер Камдем, Петко Христов, Адриан Райчев и Мустафа Сангаре, които нямат картотека за турнира. Извън групата са още Радослав Кирилов, който се възстановява след операция, и Асен Митков, който лекува контузия.

Веласкес ще избира между Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров за вратарския пост.

Защитата включва Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон и Алекс Сентейес.

В халфовата линия са Мехди Мубарик, Гашпер Търдин, Марко Груич, Акрам Бурас, Сержиньо и Мазир Сула.

Нападателите в групата са Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа и Стивън Стоянчов.

Левски заема 17-о място във временното класиране на турнира с 4 точки и се намира в зоната за плейофите. Ягелония е 27-и с 3 точки.

След двубоя с полския тим на Левски предстоят срещи с Олимпик Марсилия, Лилестрьом, Милан и Съндърланд.