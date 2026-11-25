Привърженик на Левски беше наказан със 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото и 30 месеца лишаване от право да посещава спортни мероприятия в България и чужбина. Санкциите са заради вандалска проява на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, при която мъжът повредил четири охранителни камери.

Наказанието на 32-годишния варненец е било наложено от Районния съд в Разград за спортно хулиганство и впоследствие потвърдено от Окръжния съд. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.

Случаят датира от август 2024 година, когато Лудогорец посрещна Левски в среща от футболното първенство. Мъжът се намирал в сектора за гостуващите фенове. Малко преди началото на двубоя той прикрил лицето си с тениска и започнал да въздейства върху охранителните камери с дълга дръжка от знаме. Освен че измествал устройствата, поставял и стикери върху техните обективи.

Впоследствие привърженикът се покатерил върху предпазното ограждение и продължил да дърпа и удря камерите с ръце. В резултат на действията му били повредени четири устройства за видеонаблюдение, собственост на домакините. Общата стойност на нанесените щети възлиза на 683,57 евро (1336,95 лева).

В мотивите си съдебният състав посочва, че действията на мъжа са били умишлени и целенасочени, като основната им цел е била да попречат на видеонаблюдението по време на футболния мач.

Магистратите подчертават значението на системите за видеонаблюдение за осигуряването на реда и безопасността на зрителите при провеждането на масови спортни събития.

Окръжният съд в Разград е приел, че поведението на привърженика попада в обхвата на спортното хулиганство съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Според съдиите наложените санкции са необходими и достатъчни за постигане на поправителен ефект.