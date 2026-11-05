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Ботев (Пд) и Дунав влизат в мача с контузени футболисти

Ботев (Пд) и Дунав влизат в мача с контузени футболисти

5 Ноември, 2026 19:58 511 0

  • ботев пловдив-
  • дунав русе-
  • първа лига-
  • георги чиликов

Даниел Наумов ще пази с маска заради счупен нос, а Хосе Кабаркас е в групата на русенци след контузия в коляното

Ботев (Пд) и Дунав влизат в мача с контузени футболисти - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

„Ботев“ (Пловдив) и „Дунав“ (Русе) ще излязат с контузени футболисти в мача си от 13-ия кръг на Първа лига в петък от 19:15 часа. Вратарят на домакините Даниел Наумов ще играе с маска заради счупен нос.

В състава на „Дунав“ се очаква да се завърне централният защитник Хосе Кабаркас. Колумбиецът получи сериозни наранявания в областта на коляното при двубоя с „Левски“, но вече тренира с отбора и е включен в групата за срещата.

„Да, Хосе е в групата, вероятно ще играе“, заяви старши треньорът на „Дунав“ Георги Чиликов пред „24 часа“.

Русенци проведоха последната си тренировка преди двубоя на спортния комплекс на „Ботев“ в Коматево. „Тежък мач ни чака, но сме готови за битка“, каза Чиликов.

Старши треньорът на пловдивчани Станислав Генчев продължава да не разполага напълно с Тодор Неделев, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Чимези Уилямс, които се възстановяват от травми.

Цонов е започнал отборни тренировки в сряда, но все още не се натоварва пълноценно. 18-годишният нападател претърпя операция на увреден менискус на коляното преди месец. Следващата стъпка за него е участие в мач на дублиращия отбор на „Ботев“, където ще бъде тествана готовността му.

Атаката на „жълто-черните“ ще бъде водена от Франклин Маскоте. Нападателят отбеляза хеттрик срещу столичния „Локомотив“ в предишния кръг.


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