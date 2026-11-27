Жители на Богьовци, Безден и Беледие хан изразиха несъгласие с проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и съоръжения за съхранение на електроенергия в землището на Богьовци, община Костинброд. Те настояват за прозрачност на процедурата и за пълна оценка на въздействието върху земеделските земи, водите, биоразнообразието и условията на живот в района.

Общественото обсъждане на доклада за екологична оценка на подробния устройствен план – план за застрояване, е насрочено за 27 ноември пред кметството на Богьовци. По съобщение на Община Костинброд срещата трябва да се проведе от 15:00 часа в преместваемо покрито съоръжение. Планът обхваща шест поземлени имота в землището на селото, а документацията включва и оценка на степента на въздействие върху защитени зони.

Обсъждането беше отложено веднъж

До новата дата се стигна, след като първото обсъждане на 3 ноември не се състоя при планираните условия. Срещата е била насрочена в кметството, но не е побрала всички желаещи да присъстват. Това предизвика протест на жители от трите села, съобщи БНР.

„Освен че ще протестираме, ще бъдем и на общественото обсъждане“, заяви пред БНР Силвия Иванова, съпредседател на инициативния комитет.

Местните жители твърдят, че проектът може да промени трайно земеделския и природния облик на района. Те настояват да бъдат разгледани и натрупаните въздействия от други енергийни съоръжения в Костинбродско.

Природозащитници посочват две защитени зони

Асоциацията на парковете в България е представила възражения по документацията. Според организацията предвидената централа попада в обхвата на защитените зони „Драгоман“ и „Раяновци“, част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Асоциацията предупреждава за възможни последици за тревни местообитания и застрашени видове птици. Това са становища на природозащитната организация, а окончателната преценка за допустимостта на проекта предстои в рамките на съответните процедури.

Недоволството продължава от години

Спорът не започва с последното обсъждане. През 2024 г. жители на Богьовци и Беледие хан възразиха срещу планове за фотоволтаични съоръжения и завод за зелен водород в района. През септември 2026 г. в Костинбродско беше проведено и протестно автошествие срещу изграждането на фотоволтаични паркове и ветрогенератори върху земеделски земи.

Обсъждането на 27 ноември не прекратява инвестиционното намерение. След представянето на становищата компетентните органи трябва да преценят екологичните и устройствени последици, преди да се стигне до следващите решения по процедурата.

Източници: bnrnews.bg, stolica.bg, eurocom.bg