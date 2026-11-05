Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Сосиедад и Лион завършиха 1:1 в Лига Европа

Реал Сосиедад и Лион завършиха 1:1 в Лига Европа

5 Ноември, 2026 21:53 404 0

  • реал сосиедад-
  • олимпик лион-
  • лига европа-
  • сан себастиан-
  • футбол

Баският тим и френският клуб си отбелязаха по един гол в Сан Себастиан. Двата отбора взеха по една точка в четвъртия кръг

Реал Сосиедад и Лион завършиха 1:1 в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Сосиедад и Олимпик Лион завършиха 1:1 в четвъртия кръг на Лига Европа. Двубоят се игра на стадион „Аноета“ в Сан Себастиан, но нито един от двата отбора не успя да намери път към победата. Така домакините и френският тим разделиха точките след мач.

Реал Сосиедад влезе в двубоя с 4 точки от първите си три мача. Баските започнаха участието си в турнира с домакинска загуба от Борнемут с 1:2, след което направиха 1:1 срещу Юнион Сен Жилоаз и разгромиха Лилестрьом с 6:0.

Голът за Реал падна още преди 30-тата минута на мача, след като Ори Оскарсон отбеляза след асистенция на Андер Баренечеа. Гостите стигнаха до равенството след 54 минути игра, когато точен за Олимпик Лион се оказа Корентен Толисо след чудесна асистенция на Танер Тесман.

Лион имаше 6 точки преди гостуването в Испания. Френският клуб спечели срещу Андерлехт с 2:1 и Кристъл Палас с 3:2, но загуби от Хофенхайм с 0:3 в предишния си мач от турнира.

Главен съдия на срещата беше Анастасиос Папапетру от Гърция. В стартовия състав на Реал Сосиедад бяха Микел Оярсабал, Орри Оскарсон и Гонсало Гедеш, а капитан на Лион беше Корентен Толисо.

Равенството увеличи актива на Реал Сосиедад до 5 точки, докато Лион събра 7. Следващият мач на баския тим в Лига Европа е на 26 ноември като гост на Кристъл Палас. Лион ще приеме Лилестрьом в същия кръг.

Двата отбора се срещнаха за първи път от 2013 година. Преди тазгодишния двубой Реал Сосиедад имаше две победи срещу Лион в квалификациите за Шампионската лига през август 2013 година.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове