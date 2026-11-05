Ференцварош шокира Милан с 2:0 на „Сан Сиро“

Ференцварош нанесе тежък удар по Милан и спечели с 2:0 на „Сан Сиро“ в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Лени Жозе отбеляза и двете попадения за гостите, а унгарският състав удържа натиска на домакините дори след като остана с човек по-малко.

Милан започна с Лоренцо Ториани на вратата, а Гонсало Рамос водеше атаката. Кристиан Пулишич остана сред резервите и се появи в игра след почивката. През първата част домакините опитаха да наложат контрол, но не стигнаха до гол. Ференцварош също създаде опасности, като на няколко пъти Ториани се намеси решително.

Резултатът беше открит в 52-рата минута. При разиграване с крака Ториани допусна грешка, от която Лени Жозе се възползва и изпрати топката във вратата на Милан. Така Ференцварош поведе в момент, в който италианският отбор се опитваше да увеличи натиска.

Жозе удвои аванса на гостите в 66-ата минута след бърза атака. Нападателят завърши контраатака на унгарците и реализира втория си гол в мача. Ференцварош остана с десетима футболисти в 76-ата минута след червен картон на Бамиделе Юсуф. Милан потърси поне гол, но не успя да преодолее защитата на гостите. В края домакините имаха териториално преимущество, но атаките им не доведоха до промяна в резултата.