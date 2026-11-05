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Левски с ценна победа в последните минути срещу Ягелония
  Тема: Български спортни успехи

Левски с ценна победа в последните минути срещу Ягелония

5 Ноември, 2026 21:44 868 4

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  • хулио веласкес-
  • васил левски

„Сините“ стигнаха до ценния успех в края на мача и записаха втора поредна победа в основната фаза на турнира

Левски с ценна победа в последните минути срещу Ягелония - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски победи Ягелония с 1:0 в четвъртия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят се игра на Националния стадион „Васил Левски“ в София, а победният гол падна в заключителната част на срещата. Успехът е втори пореден за българския шампион в турнира. Преди началото на мача Левски имаше 4 точки, а Ягелония бе с 3. Трите точки дават на „сините“ важен аванс в борбата за място сред отборите, които ще продължат към елиминациите.

Двубоят започна предпазливо. Полският състав опита да задържа топката и да използва свободните пространства пред наказателното поле на домакините. Защитата и халфовата линия на Левски обаче запазиха добра организация и не позволиха на гостите да стигнат до продължителен натиск.

Светослав Вуцов се намеси решително при една от опасните атаки на Ягелония през първата част. Левски също създаде възможности, но двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0.

Сержиньо получи разтежение в края на първото полувреме и бе заменен. Това наложи промяна в състава на Хулио Веласкес, който започна двубоя без промени спрямо победата над Виктория Пилзен.

След почивката мачът се превърна в битка за всяка топка. Левски не се поддаде на натиска и продължи да затваря свободните пространства пред вратата си. Когато срещата изглеждаше насочена към равенство, Юношата Стивън Стоянчов нанесе решаващ удар с глава и домакините поведоха с 1:0.

Ягелония опита да отговори в оставащите минути, като насочи повече футболисти в предни позиции. Организираната защита на Левски обаче удържа преднината до края и запази първата домакинска победа на отбора в основната фаза на Лига Европа.

„Няма да променим нашата идентичност нито срещу „Ягелония“, нито срещу „Милан“, заяви Хулио Веласкес преди мача.

За Левски предстои гостуване на Олимпик Марсилия на 26 ноември. След това „сините“ ще приемат Лил, а през януари ще се изправят срещу Милан и Съндърланд в заключителните си мачове от основната фаза.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ники

    2 5 Отговор
    Жалка картинка

    21:56 05.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Малкият Стоянчо наказа батковците.

    22:00 05.11.2026

  • 4 ПЪЛНА СКРЪБ И СЪЛЗИ.

    0 1 Отговор
    А КОЛКО ИЗЛЪГАНИ И ЗАБЛУДЕНИ ФЕНЧЕТА ИМАШЕ. ТОЯ ОТБОР Е ЗА ФЕНОВЕ СЪС ЯКИ ЗДРАВИ СЪРЦА. ТЕ НЕ ИГРАЯТ ЧУЖДИТЕ А СЕ БЪЗИКАТ СЪС ВАС. ИИИ АКО НЕ Е ШИШО ТУУУПО ЩЕ Е ГОНЗО АКО НЕ Е ГОНЗО ЩЕ Е СЪДИЯТА ИЛИ ВАР ИЛИ КЪСМЕТА. КАРАЙ ДА ВЪРВИ ТОВА НЕ Е ВАЛС. А ХОРЦЕ НАРОДНО. ТРОПКАЙТЕ ЧУЖДИЦИ. А НАЙ ГОТИНО Е ЧЕ ГОЛА ГО ВКАРА БЪЛГАРЧЕ. БРАВО.

    22:29 05.11.2026

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